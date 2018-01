Los bosques 'se mudan' a los países desarrollados: en España ya ocupan el 37% del territorio

Al 7. Si abandonas el campo, no solo brotan hierbajos o arbustos, crecen por si solos los árboles autoctonos como han hecho durante millones de años, antes de la intervención en los montes por parte del ser humano. Además lo hace muy rápido, abandonas un campo de cultivo y en 20 años por si solo está repoblado de arbolado autóctono. El bosque no necesita intervención humana para crecer, lo que necesita intervención humana es si deseas obtener arboles no autóctonos, por ejemplo un monte de eucaliptos o de pinos en el norte. En el norte si dejas al monte abandonado crecen robles, castaños, etc.