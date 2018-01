330 43

Economía.- Ciudadanos ve posible ampliar el período de cálculo de la pensión pero cree que el problema es de ingresos

Ciudadanos ve posible ampliar el periodo de cálculo de las pensiones públicas aunque considera que lo más importante es emprender reformas estructurales que atajen el que identifica como el problema principal del sistema, la falta de ingresos suficientes.

"No me parece mal extender la vida laboral y que se cuente. Me parece de justicia", ha aseverado el portavoz económico de Ciudadanos en el Congreso, Toni Roldán, en declaraciones a los medios este miércoles en las que ha valorado como "positiva" y "de justicia" la propuesta de Báñez.

En este sentido, ha puesto el ejemplo de las personas "que se han caído en la crisis y que hace cinco o siete años que no trabajan". "Les van a contar los últimos años y lo que queremos es que les cuenten y se refleje realmente lo que han trabajado a lo largo de la vida", ha argumentado.

"NO HAY PENSIONES DIGNAS SIN VIDAS LABORALES DIGNAS"

En todo caso, ha incidido en que "ir poniendo parches no es la solución" y ha instado a "abordar los problemas de fondo, que son los de los ingresos en el sistema". "No puedes tener unas pensiones dignas en el futuro si no tienes unas vidas laborables dignas", ha subrayado.

En este sentido, ha puesto el foco en "la precariedad laboral" pues Roldán la considera "la clave del problema a largo plazo de las pensiones". "Tenemos el récord de precariedad de Europa y de esa manera, con empleos hiperprecarios, es imposible tener unos ingresos suficientes en el sistema", ha subrayado.

LA NATALIDAD FINANCIA LAS PENSIONES DEL FUTURO

Asimismo, ha apuntado a los problemas para conciliar en España, pues cree que "con la precariedad que hay es imposible que tengas una progresión mínima cuando eres joven para poder tener hijos", y ha señalado que, sin un aumento de la natalidad no será posible "financiar las pensiones del futuro".

"Nosotros no tenemos líneas rojas. Tenemos un Pacto de Toledo, que es donde se tienen que discutir estas cosas. Lo que queremos es conseguir un pacto para las pensiones para los próximos 20 años, para que sean sostenibles y para que se mantenga el poder adquisitivo", ha manifestado.



