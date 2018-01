330 43

Economía/Laboral.- Amor (ATA) advierte de los perjuicios a la economía "si el circo en Cataluña no se detiene"

Afirma que 2017 ha sido un año "con más luces que sombras" y 2018 "puede y debe ser el año de los autónomos"

SANTANDER, 17 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha advertido de los perjuicios a la economía "si el circo en Cataluña no se detiene, si no se vuelve a la legalidad, si no hay estabilidad, un entorno socioeconómico y un clima en el que los autónomos y empresarios puedan generar actividad y empleo".

Como ya afirmara este martes en un desayuno de Europa Press en Málaga, Amor ha reiterado que Cataluña "debe tener estabilidad, volver a ser la locomotora que siempre ha sido y dejar de ser el activo tóxico" que ha sido en los últimos meses para la creación de empleo, la recuperación económica y el crecimiento económico.

El presidente de ATA, que ha protagonizado este miércoles un foro económico del Diario Montañés, ha comenzado su intervención destacando que 2018 "puede y debe ser el año de los autónomos", aunque ha reconocido que "va a depender del entorno socioeconómico y político y de la voluntad política de que sea o no el año de los autónomos".

Así, ha advertido de que si no se aprueban los Presupuestos Generales del Estado, "va a afectar a la economía y la creación de empleo", y "si el circo en Cataluña no se detiene", "difícilmente las cifras actuales puedan mantenerse". Amor ha dicho que la "incertidumbre" en Cataluña "ha pasado factura" al conjunto del país y "ha debilitado" a una comunidad autónoma que "ha sido siempre locomotora" y que ha perdido 3.300 autónomos.

2017, "MAS LUCES QUE SOMBRAS"

Aunque en su opinión 2017 ha sido un año "con más luces que sombras", el presidente de ATA ha señalado que las altas en la Seguridad Social no han cubierto las bajas, lo que ha provocado una desaceleración en el crecimiento registrado por quinto año consecutivo que, a su entender, hace necesario "echar gasolina al motor y hacer un nuevo rectificado".

Máxime cuando en más de la mitad de las comunidades autónomas han perdido autónomos, en el caso de concreto de Cantabria 400, hasta situarse en 41.561. Según ha dicho, en 2017 se han ganado 10.468 autónomos, 29 emprendedores más cada día, "la mitad de lo que se creció en 2016 y una cuarta parte de lo que se hizo en 2015".

No obstante, ha afirmado que se ha producido "un efecto de espera lógico" por la entrada en vigor el pasado 1 de enero de la tarifa plana de 50 euros ampliada de seis meses a un año, que va a suponer un ahorro de unos 1.000 euros, lo que ha hecho que en la última parte del año haya habido "altas guardadas en el cajón" y que este mes de enero haya sido el primero en toda la década en el que hay crecimiento de autónomos.

En todo caso, ha reiterado que los autónomos "necesitan estabilidad y certidumbre", y ha destacado que cuando se legisla a favor de este colectivo, se crea empleo por cuenta propia y ajena, como en su opinión se ha puesto de manifiesto con la Ley de Medidas Urgentes del Trabajo Autónomo, de la que ha destacado que será "de las pocas leyes que se van a aprobar en esta legislatura por unanimidad en el Congreso y el Senado".

En ese sentido, ha destacado que 1,5 millones de autónomos se han beneficiado de la tarifa plana de 50 euros, de los que "450.000 han aflorado de la economía sumergida", unas cifras que en 2018, con la ampliación de la tarifa, van a seguir creciendo, ha dicho.

Según ha explicado, la previsión es de 135.000 nuevos empleos este año bajo el paraguas de los autónomos, 65.000 por cuenta propia y 70.000 por cuenta ajena, -en Cantabria unos 2.000 en total-, y que "afloren más de 250.0000 actividades irregulares en la economía informal", -4.000 en Cantabria-.

SALARIOS

Amor ha dejado claro que el crecimiento de la economía, la creación de empleo y la bajada del paro prevista para 2018 influirán en la mejora la demanda interna del país, y ha abogado por un aumento de los salarios y del SMI "para que la recuperación llegue a todos y se fomente el consumo interno".

El presidente de ATA ha advertido que hay 400.000 autónomos que no llegan al SMI, y para los que la federación propone que coticen igual que el régimen agrario, con lo que pasarían del 26,5% al 18,75%, así como la extensión de la tarifa plana más allá del año.

Amor ha situado como principales problemas de los autónomos la competencia desleal y las trabas administrativas, y ha destacado como prioridad aflorar la economía sumergida y luchar contra el mal uso de la figura del autónomo.

En su opinión, la mejor forma de combatir la figura del "falso autónomo" -según ha dicho hay 100.000, un 3%-, es dar protección jurídica a los trabajadores autónomos jurídicamente dependientes. También ha reclamado mejoras en la protección por cese de actividad, que "o se mejora o se quita", ha espetado, y la extensión de la ayuda de 426 euros a los autónomos.



PUBLICIDAD