El PP tumba en el Senado una moción del PSOE para que autónomos que trabajan en casa se deduzcan hasta un 30%

17/01/2018 - 14:16

La mayoría del PP en el Senado ha rechazado este miércoles una moción propuesta por el Grupo Socialista en la Cámara Baja, y solicitada por UPTA, para que los trabajadores autónomos que trabajan en su casa puedan deducirse hasta el 30% de sus gastos.

En concreto, los populares han impuesto en la votación su mayoría absoluta y tumbaron la propuesta socialista, en la que se instaba al Gobierno a "adoptar con urgencia las medidas oportunas para que los trabajadores autónomos españoles, cuando acrediten que la actividad profesional se realiza en su domicilio, puedan desgravarse hasta el 30% de los gastos de los suministros de la vivienda afecta al lugar de trabajo".

Por su parte, el senador del PSOE por La Rioja Francisco Martínez-Aldama ha lamentado "profundamente" que el PP rechace que los autónomos que trabajen en su domicilio puedan deducirse hasta el 30% de sus gastos y ha criticado su "obcecación y su no permanente".

Martínez-Aldama ha subrayado que se trata de un compromiso incumplido del PP y Ciudadanos y que afecta a más de 200.000 trabajadores y sus familias. "Es una traición a los autónomos españoles", ha denunciado el senador socialista, que ha explicado que esta moción se ha redactado para rectificar lo aprobado por PP y Ciudadanos, y para que los autónomos no sufran mas presión fiscal.

En este sentido, ha defendido que las leyes deben elaborarse para "mejorar la vida de los ciudadanos y no para empeorarla como hace el artículo 11 de la Ley del Trabajo Autónomo", puesto que supone un incremento fiscal para los autónomos que hacen su trabajo en sus domicilios y no pueden desgravarse los gastos relativos al gas, Internet, la luz o el agua.

"Siguen sin poder desgravarse el 30% de sus gastos como defendieron y vendieron a los medios, sino el 30% del 30%, es decir, un 9%", ha explicado Martínez-Aldama, quien ha insistido en que la aprobación de la moción era una "oportunidad de oro" para rectificar, tras el trámite parlamentario de la ley con una enmienda socialista en este sentido que fue "ignorada" y su posterior debate en Pleno, en la que los populares volvieron a rechazarla.

Asimismo, ha reivindicado que los autónomos "no están como para soportar más cargas fiscales" y ha insistido en que "el Gobierno no cumple su palabra y sigue castigando con más presión fiscal a 200.000 trabajadores autónomos y sus familias".

En declaraciones posteriores al debate de la moción, Martínez-Aldama ha agradecido la sensibilidad de los partidos que apoyaron la propuesta y ha criticado que los populares, con su argumentación, "han tomado por tontos al resto de fuerzas políticas presentes en la Comisión sugiriendo que no saben hacer las cuentas, y han ninguneado a los autónomos, dando a entender que no se desgravaban porque no sabían lo que tenían que hacer".

UPTA ESPERA QUE EL PP RECTIFIQUE

Por su parte, el secretario general de UPTA, Eduardo Abad, ha lamentado el resultado de la votación, ya que "era un buen momento para que todos los grupos políticos acabaran con la incertidumbre de los trabajadores autónomos con la aprobación de esta iniciativa".

"Nos vamos desencantados por la negativa a rectificar del PP y sus argumentos esgrimidos. Lamentamos que esta situación se perpetúe pero vamos a seguir trabajando para que finalmente se modifique", ha manifestado.

