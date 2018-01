770 420

Bruselas abre la puerta a la vuelta de Reino Unido a la Unión Europea

Juncker asegura que se irán con el artículo 50, pero pueden volver con el 49

"Nuestros corazones siguen abiertos a los británicos", aseguró ayer Tusk

Cambio de tono de los líderes europeos hacia Londres. En plenas negociaciones del Brexit, el presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, ha asegurado que espera que Reino Unido se vuelva a unir a la Unión Europea después de irse el año que viene. En declaraciones en el Parlamento Europeo, Juncker, que dejará el cargo a finales de 2019, ha asegurado que los tratados de la Unión Europea permiten no solo la salida, también su nueva admisión en el bloque.

"Una vez los británicos se hayan ido bajo el artículo 50, todavía hay el artículo 49, el cual permite volver a ser miembro y a mí eso me gustaría", indicó el luxemburgués. "Me gustaría que ahora nos tratásemos el uno al otro con respeto y no nos abandonásemos", puntualizó.

El presidente de la CE ha apuntado también que, en cualquier caso, "no habrá ganadores" en el proceso de divorcio y que el Brexit será una situación en la que "todos pierden", tanto Reino Unido como el resto de la UE y sus instituciones. "Sigo viendo el Brexit como una catástrofe, un fracaso que todos debemos asumir, aunque las razones de la decisión de los británicos es más profunda", ha analizado Juncker, para quien los británicos "nunca se han sentido a gusto en la UE".

Estas declaraciones se producen tan sólo un día después de que el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, invitase a los británicos a reconsiderar su decisión. "Nuestros corazones siguen abiertos para vosotros (los británicos)", anunció.

Unless there is a change of heart among our British friends, #Brexit will become a reality – with all its negative consequences - March next year. We, here on the continent, haven't had a change of heart. Our hearts are still open for you. — Donald Tusk (@eucopresident) 16 de enero de 2018

Esta invitación no fue muy bien recibida por Londres. "Creo que hemos sido absolutamente claros: los británicos votaron a favor de abandonar la Unión Europea y eso es lo que haremos", aseguró un portavoz de Theresa May.

El cambio de discurso coincide con las voces que piden un segundo referéndum. Nigel Farage, férreo defensor del Brexit, sugirió hace unos días la posibilidad de realizar un segundo referéndum sobre el tema para darle carpetazo definitivo, antes de dar marcha atrás. Anteriormente Farage ya había hecho campaña a través de su twitter: "Tal vez, solo tal vez, deberíamos tener un segundo referéndum", decía.

Maybe, just maybe, we should have a second referendum on EU membership. It would kill off the issue for a generation once and for all. https://t.co/FQxniMi5MA — Nigel Farage (@Nigel_Farage) 11 de enero de 2018

¿En qué punto se encuentra la negociación? En la cumbre de diciembre, los jefes de Estado y de Gobierno de la UE confirmaron de manera unánime que se habían dado los pasos necesarios para acordar las bases de las condiciones del divorcio, lo que permitía dar el paso a la segunda fase de los contactos y abordar la posibilidad de un periodo transitorio y reflexionar sobre el futuro post Brexit.

PUBLICIDAD