Economía.- Nadal dice que hasta que no desaparezca la incertidumbre, seguirá habiendo traslados de empresas de Cataluña

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Alvaro Nadal, ha indicado este miércoles que hasta que no desaparezca la incertidumbre, seguirá habiendo trasladados de empresas de Cataluña como "acto de prevención" para evitar que la actividad de las compañías "se ve inmersa en un conflicto".

Nadal indicó, en declaraciones a Antena3 recogidas por Europa Press, que la incertidumbre en Cataluña aún no ha desparecido porque "hay determinados partidos que no quieren cumplir con las reglas". "Mientras que no desaparezca la incertidumbre, seguirá habiendo traslados, pero han remitido extraordinariamente respecto a lo que vimos en el último trimestre de 2017", indicó.

Por otro lado, sobre la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2018, el ministro afirmó que el apoyo del PNV a las cuentas de este año lo tiene que decidir el propio partido, pero reiteró que es "bueno" que haya estabilidad y Presupuestos porque muchas políticas dependen de que puedan ser financiadas. "Cuanto antes mejor", subrayó.

En cuanto a la comparecencia del exministro de Economía Rodrigo Rato en la comisión del rescate financiero en el Congreso, Nadal indicó que el Gobierno veía con preocupación lo que estaba ocurriendo en Bankia, que presentaba una situación de "enorme debilidad que no fue fácil gestionar", ya que España tuvo que acudir a la financiación de la UE y Bruselas "vigiló" el proceso.

Según el ministro, la "gran preocupación" del Gobierno es que no se hundiese Bankia y que contagiara al resto del sistema financiero español, y aseguró que tanto el ministro de Economía, Luis de Guindos, como el del Hacienda, Cristóbal Montoro, "estaban dedicados a salvar el sistema financiero y no a otra cosa", en relación a las acusaciones que sobre ellos vertió Rato.

