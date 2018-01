BBVA cree que este año los salarios subirán al mismo ritmo que la inflación

El impacto de la crisis catalana será "limitado en el tiempo"...

...y el PIB crecerá el 2,5%

Este año será el de la recuperación de los salarios, según los pronósticos de BBVA. Tras la atonía de los años anteriores, con avances salariales del entorno del 0% -por debajo de la economía y del IPC-, los sueldos crecerán de media un 1,6% este año, al mismo nivel de la inflación. El próximo año, los salarios crecerán un 2,4%, por encima de los precios (1,7%). De cumplirse estas previsiones recogidas por BBVA Research en su último informe Situación España, el 2019 será el primer ejercicio desde el inicio de la crisis en que podremos hablar de una ganancia de poder adquisitivo por parte de los trabajadores.

Durante estos dos años, se prevé la incorporación de 860.000 nuevos trabajadores, lo que dejaría la tasa de desempleo en el 13,4% a final de 2019, por debajo del paro estructural. Según explicó ayer el responsable de Análisis Macroeconómico del servicio de estudios de la entidad, Rafael Doménech, el alza salarial mencionada es una media, ya que es previsible que muchos de estos nuevos empleos tendrán salarios bajos, debido a una menor experiencia y productividad.

Otra cuestión a vigilar es que las alzas salariales que se den por debajo del paro estructural, que ronda el 14% según la media histórica de BBVA, son subidas cíclicas. Es decir, pueden no consolidarse en el tiempo, ya que obedecen a las dificultades para cubrir determinados puestos de trabajo. Si eso ocurriera, las subidas salariales en determinados puestos "podrían aumentar la desigualdad entre los que tienen un puesto de trabajo y los que no", detalla el informe. Sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), los expertos de la entidad no esperan un impacto significativo en el empleo. En todo caso, advierten, podría perjudicar el acceso al mercado laboral de algunos colectivos -jóvenes, mujeres y extranjeros-.

La economía resiste

Las previsiones de BBVA reflejan una economía que resiste el embate de la crisis catalana y a la parálisis política. Así, el banco mantiene las previsiones de crecimiento en el 3,1% para 2017, y del 2,5 y el 2,3% en 2018 y 2019 respectivamente. Una desaceleración que obedece a la moderación en el primer trimestre de este año, donde el parón político y la falta de Presupuestos moderarán el avance del PIB en torno al 0,6-0,7%. Estas cifras reflejan un impacto de la situación en Cataluña "limitado en el corto plazo aunque más elevado en la región", que, de hecho, "ya causa un efecto en las cifras de gasto en consumo y turismo".

Las estimaciones de BBVA no distan mucho de las elaboradas por los expertos que conforman el Panel de Funcas, mantiene que la economía española crecerá este año un 2,6%, medio punto menos que en 2017 (ver apoyo). Coinciden en la tasa de inflación para este año (1,6%), así como la previsión de tasa de desempleo para este año, del 15,3%.

Funcas: España crecerá un 2,6%

Funcas mantiene que la economía española crecerá este año un 2,6%, con una aportación de la demanda nacional de 2,2 puntos y de cuatro décimas en el caso del sector exterior.

Sus cálculos apuntan a que el PIB registrará cre- cimientos trimestrales del 0,6% durante todo el ejercicio, salvo en el último trimestre, donde moderará su avance al 0,5%.

