El PNV está dispuesto a aprobar los Presupuestos por temor al ascenso de Ciudadanos

Alucino con lo fácil que es engañar a la gente. Como la gente ha empezado a darse cuenta de que PP-PSOE-Podemos es el mismo partido masón-socialista, hace bien en buscar alternativas. Pero va y lo busca .... ¡en ciudadanos! Un partido creado por la masonería socialista más pura, bendecido por Bilderberg ... ¡y os parece encantador!



Pero vamos a ver alma de cántaros ¿a vosotros no os parece ligeramente sospechoso que Ciudadanos tenga tan magnífica prensa? A ver, usad el cerebro ¿Quién controla y paga la prensa? Exacto la masonería socialista ¿y le vais a hacer caso?



Además ¿qué os parece distinto? ¿El tema del nacionalismo? ¿No recordáis que Ciudadanos pidió un 155 tibio? ¿No recordáis que Ciudadanos apoya la inmersión lingüística?



Me parece perfecto que huyáis del partido único. Pero la solución no es votar a otra marca blanca del partido único, sino votar a partidos que la prensa y el sistema ponga a parir. La solución está fuera del sistema, y no en un producto más del sistema como Ciudadanos.