El Tribunal de Cuentas detecta errores de gestión en la AIReF, que dice cumplir la mayoría de recomendaciones

16/01/2018 - 17:34

El Tribunal de Cuentas ha detectado incumplimientos administrativos en materia contractual y "errores" en la información del detalle de los bienes inmuebles de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), así como en las retribuciones de los miembros del comité directivo y en la ejecución de los presupuestos. Por su parte, la AIReF asegura que ha implementado o está en vías de implementar la mayor parte de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas.

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El informe, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas y realizado por iniciativa del mismo, en relación a la fiscalización de la AIReF, correspondiente a los ejercicios 2015 y 2016, concluye que en determinados supuestos se ha incurrido en infracción legal, así como otros en los que, sin llegar a constituirla, se han apreciado carencias en materia de motivación, sobre todo en materia de personal, actividad contractual, encomiendas de gestión, subvenciones y prescripciones de transparencia.

En concreto, detecta algunos errores respecto a las prescripciones de transparencia, ya que, por ejemplo, señala que la información del detalle de los bienes inmuebles de la AIReF no es correcta o que en las retribuciones de los miembros del Comité Directivo del ejercicio 2016 falta por incluir al nuevo director de la División de Análisis Económico.

Además, indica que durante los ejercicios 2015 y 2016 han prestado servicios en la AIReF cinco empleados procedentes del Banco de España sin que se hubiera suscrito el correspondiente convenio que regule el marco jurídico de la adscripción de dicho personal. A esto se suma que en la estructura organizativa figuraba un empleado que ya no prestaba servicios en la AIReF, según el informe.

De igual forma, recoge que en la contratación de los servicios del gabinete de prensa y comunicación no se han definido en la memoria económica diversas necesidades a satisfacer con la tramitación del contrato, y no se ha dado cumplimiento, durante el ejercicio 2014, a los principios de publicidad, concurrencia, no discriminación e igualdad de trato.

En el informe se recoge un caso referido a la convocatoria en octubre de 2014 del proceso selectivo para cubrir dos plazas de personal laboral con categoría profesional de "analista nivel 29" y "analista nivel 28", que fijaba que las retribuciones anuales a percibir por los trabajadores serán de 84.000 euros y 74.000 euros, respectivamente, más la posibilidad de percibir una retribución variable que no podría exceder de un porcentaje del 20% de su retribución fija. No obstante, el salario a establecer debería haber sido de 46.470 euros y 42.055 euros, respectivamente.

En enero de 2016 la AIReF detectó que la retribución difería de la autorizada por el órgano competente, según el informe, por lo que solicitó informe a la Abogacía del Estado, que acabó demandando a los trabajadores después de que éstos rechazasen la reclamación de la AIReF para cambiar una cláusula de su contrato al ser nula de pleno derecho, tal y como recogía el informe de la Abogacía.

Posteriormente, una sentencia del Juzgado de lo Social de Madrid condenó al analista nivel 28 a devolver más de 56.686 euros, que todavía no ha abonado, mientras que el juicio oral sobre el contrato del analista de nivel 29 no se ha celebrado.

Así, el analista de nivel 28 extinguió su relación laboral, y fue contratado de nuevo en una plaza de personal laboral temporal por 36 meses, fuera de convenio, con retribución anual de 92.000 euros anuales, si bien la convocatoria no había sido publicada ni en el BOE ni en la página web de la entidad, subraya el informe. En dicha convocatoria de 2014 se presentaron 13 aspirantes y en la convocatoria de 2017 solo un aspirante.

SUBVENCIONES Y PAGO DE PRODUCTIVIDAD

En materia de subvenciones, el Tribunal de Cuentas observa también algunas incidencias, ya que algunos de los criterios utilizados para la selección de las entidades colaboradoras incumplen los principios de objetividad e igualdad que debe presidir la actividad subvencional, y apunta que la línea de subvención relativa al "estudio y evaluación de la actividad y la organización de la AIReF desde su creación" se debería haber tramitado como un contrato administrativo de servicios. También indica que en la ejecución de los presupuestos no figuran los datos relativos a su grado de ejecución.

Por otra parte, sobre el pago de productividad el informe recoge que la entidad liquidó 695.000 euros por este concepto en 2016, y que las cantidades abonadas por este concepto superaron, en algunos casos, el 40% del total de las retribuciones del empleado.

Según el Tribunal de Cuentas, la AIReF no ha dado publicidad interna a las cantidades que percibe cada empleado por el concepto de productividad, incumpliendo la Ley de medidas para la reforma de la Función Pública.

Asimismo, la AIReF no habría incluido tampoco en las bases de cotización, para todas las contingencias y situaciones amparadas por la acción protectora del Régimen General, las cantidades que se conceden a los empleados en concepto de ayudas para comidas y abono transporte.

LA AIREF CUMPLE YA LA MAYORÍA DE RECOMENDACIONES

El Tribunal de Cuentas elabora en el informe una serie de recomendaciones a la AIReF, que, por su parte, ha elaborado un documento en el que detalla el cumplimiento o el proceso de implementación de la mayoría de las recomendaciones.

Entre otras, la AIReF ya ha ejecutado la recomendación del Tribunal de Cuentas relativa a la aprobación del calendario laboral a través del que se distribuye la jornada y la fijación de los horarios de personal, así como la referida a la liquidación del complemento de productividad, y la inclusión en las bases de cotización de las cantidades que se conceden a los empleados en concepto de ayudas para comidas y abono transporte.

El organismo presidido por José Luis Escrivá también ha cumplido ya con la recomendación del Tribunal de Cuentas de establecer un mecanismo para realizar, en la gestión de las encomiendas, un seguimiento específico de las actividades subcontratadas y ha subsanado la mayor parte de las deficiencias que presentaba el portal de transparencia.

También ha publicado en su página web las convocatorias de los puestos de trabajo y las resoluciones de adjudicación, tal y como aconsejaba el Tribunal de Cuentas.

Mientras, está en proceso de cumplir la recomendación de establecer un sistema para registrar los bienes recibidos por mutación demanial por su valor razonable y contabilizar todos los que se hayan recibido a través de dicha mutación demanial, y hará las modificaciones contables pertinentes en las cuentas anuales correspondiente al ejercicio 2017.

Igualmente, la AIReF se compromete a reforzar la justificación de los precios en las memorias económicas de los contratos, así como a hacer un seguimiento de la consecución de los objetivos del Plan Estratégico de Subvenciones.

