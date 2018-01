330 43

Economía.- Alvarez-Pallete afirma que la transformación ayuda a empresas tradicionales a ganar la batalla digital

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El presidente ejecutivo de Telefónica, José María Alvarez-Pallete, ha asegurado que si las empresas que cuentan con un negocio establecido desde hace años abordan "de forma decidida" su transformación digital va a ser "muy difícil" que pierdan la batalla en el torno digital, aunque ha agregado que este proceso requiere fe, persistencia e inversión.

"Esta no es una transformación sencilla, es una transformación que requiere mucha fe, que requiere mucha persistencia, que requiere inversión, pero que si la hacemos, estamos plenamente preparados para lo que viene", ha afirmado Alvarez-Pallete en el noveno Foro de Liderazgo Turístico de Exceltur.

El presidente ejecutivo de Telefónica remarca que la revolución digital en la que está inmerso el mundo va a cambiarlo todo (la economía, la cultura, la sociedad, la política, etc.) y va exigir una forma de pensamiento diferente, ya que no es un cambio lineal, sino exponencial.

En este sentido, ha incidido en que, ante la ausencia de manuales que ayuden a abordar este proceso, lo mejor es "abrir la mente y poner a la gente que sabe de negocio en una empresa a comprender y apoyar la tecnología". De hecho, ha puesto el ejemplo de la propia Telefónica, que ha invertido en los últimos años 71.000 millones de euros por adaptarse al nuevo entorno y ponerse a la vanguardia de la tecnología.

A este respecto, ha recalcado que este nivel de transformación ha requerido un nivel de inversión "muy fuerte", que ha conllevado unos años duros de transición, pero de los que se puede salir con una apuesta decidida. Así, ha agregado que Telefónica invierte ahora cuatro veces más de lo que paga en dividendos a sus accionistas.

Por otro lado, Alvarez-Pallete ha vuelto a pedir un "tratamiento simétrico" a todos los actores del mundo digital, es decir, "mismas reglas, mismas obligaciones, mismos derechos". Así, ha apuntado que no piden que se regule excesivamente a ningún jugador, sino que si uno no está regulado, el resto tampoco.

Por ejemplo, ha recalcado que en su sector WhatsApp ha "canibalizado" muchos de sus negocios, lo que no significa que tenga que "arrojar la toalla", sino todo lo contrario, "fortalecerse". A este respecto, ha recordado que hoy en día la mayor compañía de gestión de flotas de coches del mundo tiene un coche, la mayor de gestión logística no tiene inventario y la mayor de gestión de habitaciones no tiene un solo hotel.

En este sentido, ha apuntado que estas compañías tienen algunas fortalezas por el mero hecho de nacer digitales, pero también "debilidades" porque no salen con la trayectoria, la experiencia o el nivel de conocimiento que puede tener una compañía tradicional.

SECTOR TURISTICO.

Por otro lado, Alvarez-Pallete ha remarcado que el sector turístico es "uno de los más digitalizados de la economía española", como refleja que el 45% de las ventas se hagan por medios digitales. Así, ha incidido en la importancia de capitalizar las ventajas con las que cuenta España y que no tienen otros países porque no disfrutan de una red de telecomunicaciones tan amplia ni tienen su potencia turística.

En este sentido, ha añadido que esto permite trabajar en la tecnología que viene, que tiene "un potencial tremendo". Por ejemplo, ha apuntado que cada sensor que se ponga o cada digitalización que se haga va a generar datos que ayudarán a diseñar estrategias de marketing e inversiones más eficientes.

El presidente ejecutivo de Telefónica ha incidido en que el turista hoy en día, explora, reserva, recomienda y comparte sus experiencias de forma digital, generando él mismo un montón de datos y sabiéndose "poderoso a través del mundo digital".

