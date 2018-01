330 43

Cantabria y otras CC.AA. exigen un CPFF a Hacienda para conocer las "consecuencias" de aplazar financiación

16/01/2018 - 15:17

El consejero de Economía de Cantabria, Juan José Sota, ha indicado que está en contacto con sus homólogos de otras comunidades autónomas para instar al Ministerio de Hacienda a convocar un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para que se les expliquen las "consecuencias" del aplazamiento de las entregas a cuenta del sistema de financiación para 2018 hasta que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Y es que, según Sota, el Ministerio de Cristóbal Montoro debe explicar su decisión de aplazar esos pagos, que para Cantabria supondrán unos 80 millones menos y más de 4.000 millones para el conjunto de las comunidades, porque "10 de las 17 comunidades autónomas hemos elaborado los presupuestos" contando con las cantidades para 2018 remitidas por el Estado en julio.

"Ahora no nos pueden decir, ya iniciado el ejercicio y con los presupuestos aprobados, que las entregas a cuenta van a ser menores porque eso ocasionará un desequilibrio importante en el presupuesto, porque recibiríamos menos ingresos de los que están previstos y en un periodo que no sabemos cuál va a ser, porque el presupuesto del Estado ni siquiera está presentado", ha advertido el consejero cántabro este martes a preguntas de la prensa.

Sota ha criticado que las comunidades autónomas tenga que pagar las "consecuencias" de que el Gobierno de Mariano Rajoy sea "incapaz de aprobar el presupuesto en tiempo y forma, de que no haga su trabajo cuando le corresponde", y ha lamentado que, además, se desconoce cuándo se presentarán los PGE.

"En este escenario estamos en este momento, espero que tenga solución porque esto supone para las comunidades más de 4.000 millones menos de entregas a cuenta en este inicio del año, como ya ocurrió el año pasado, que estuvimos medio ejercicio con unos ingresos que no se correspondían", también por el retraso en la aprobación de las cuentas del Estado, ha recordado.

El titular de Economía y Hacienda de Cantabria ha considerado que esta situación "no es de recibo" cuando hay una ley de financiación autonómica y, a su juicio, "no puede ser que porque el Gobierno de España no apruebe el presupuesto afecte al funcionamiento del conjunto de las comunidades autónomas".

"Imaginemos que el PGE no se aprueba en tres años, ¿qué ocurriría a las comunidades? Sería una catástrofe desde el punto de vista económico y presupuestario", ha manifestado, al tiempo que ha opinado que, al igual que se ha aprobado el cupo vasco, "esto también se podría si hubiese voluntad política".

