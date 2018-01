330 43

Economía/Laboral.- Amor (ATA) cifra los falsos autónomos en alrededor de 100.000 personas

Sostiene que "el gran reto" es que todo trabajo que se realice por cuenta propia o ajena "tiene que ser declarado"

MALAGA, 16 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha cifrado en torno a 100.000 el número de falsos autónomos en España sobre un colectivo de 3,2 millones de trabajadores.

Así, durante su intervención en el desayuno informativo de Europa Press Andalucía en colaboración con la Fundación Cajasol, Grupo Abades, DKV y Orange en Málaga y donde ha sido presentado por la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha señalado que el "principal problema" de los autónomos es la competencia desleal, considerando que una empresa que "encubre un trabajo asalariado en forma de trabajo autónomo" será denunciada por ATA "porque es fraude de ley".

En este punto, ha recordado que fue muy criticado el buzón puesto en marcha por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social para denunciar actividades irregulares, y que a él mismo, que lo defendió, le llamaron "delator", añadiendo que cada día se han identificado en el mismo 500 actividades irregulares.

Cuestionado por qué solución tiene el problema de los autónomos dependientes, Amor ha considerado que hay que "invertir la carga de la prueba y registrar un contrato". "Según la EPA, de 300.000 personas que trabajan para una sola empresa, sólo hay registrados 10.000 contratos", ha dicho, añadiendo que su organización ha propuesto a la Seguridad Social que se registre al autónomo económicamente dependiente: "es un registro fundamental para la Seguridad Social y para los servicios de inspección del Ministerio".

A su juicio, cuando a un autónomo dependiente se le dé de alta y, por tanto, seguridad jurídica, "habrá empresas a las que no les interese encubrir un trabajo asalariado en forma de trabajo por cuenta propia". Amor ha indicado que se trata de una propuesta que parte de muchos catedráticos de Derecho al Trabajo y que lo consideran "oportuno para combatir esa figura".

Acerca del crecimiento del número de autónomos en el país por los denominados falsos autónomos, Lorenzo Amor ha sostenido que si esto fuera así los datos de la Seguridad Social "estarían equivocados".

"En España crecen los autónomos con trabajadores y bajan los que no tienen trabajadores. Crecen los autónomos societarios y bajan los autónomos personas físicas", ha dicho, añadiendo que no conoce a muchos falsos autónomos que sean societarios "y tampoco que den empleo" aunque "sí es verdad que están surgiendo y esto hay que solucionarlo".

DISPERSIDAD Y HETEROGENEIDAD

Sobre la nueva ley estatal de autónomos ha apuntado que "evidentemente tiene problemas de aplicación por la diversidad y dispersidad del régimen de autónomos de España". En este sentido, ha recordado que en su día el Pacto de Toledo creó dos regímenes, entre ellos el de cuenta propia, "un cajón de sastre", en el que hay 1,5 millones de autónomos personas físicas, 400.000 personas en módulos y 300.000 familiares de autónomos.

También ha admitido el dirigente de ATA que no le gusta de la ley que la jubilación activa y plena sólo haya llegado a los autónomos con trabajadores y que, en materia fiscal, preferiría que se determinaran "más claramente los gastos deducibles" de este colectivo, recordando que no son los mismos los de un periodista que los de un agente comercial, un conductor de ambulancias o un comerciante: "cada uno es un mundo, es muy complicado".

Amor ha insistido en que hay que solucionar la situación de aquellos autónomos que no llegan al salario mínimo, "que tiene que estar dentro del sistema y no fuera", y definir "muy claramente la barrera de trabajo por cuenta propia y ajena". "Ahí no podemos tener conflictos", ha apostillado.

Igualmente, el máximo dirigente ha abogado por mejorar la protección social y ha resaltado que "el principal problema" de los autónomos no es la cuota sino la competencia desleal. Por ello, el gran reto, ha añadido, es que "todo trabajo que se realice por cuenta propia o ajena tiene que ser declarado".

PUBLICIDAD