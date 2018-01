330 43

Amor (ATA) dice que Cataluña debe volver a la estabilidad y dejar de ser un activo tóxico para la economía

16/01/2018 - 13:37

Destaca, además, la importancia de la aprobación de los Presupuestos del Estado para que "las medidas tengan efectos"

MÁLAGA, 16 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha destacado este martes que no se puede permitir "perder el dinamismo emprendedor" de Cataluña, y ha dejado claro que debe volver la estabilidad y que "tiene que volver a ser la locomotora" que ha sido en empleo, en creación de empresas y en el aumento de autónomos y dejar de ser "un activo tóxico" para la creación de empleo, la recuperación económica y el crecimiento económico.

Asimismo, ha destacado la importancia de tener Presupuestos Generales del Estado para que las medidas tengan efectos. Amor, que ha participado en los desayunos informativos de Europa Press Andalucía en colaboración con la Fundación Cajasol, Grupo Abades, DKV y Orange, donde ha sido presentado por la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha incidido en que "no se puede permitir perder ese dinamismo emprendedor de Cataluña".

De igual modo, durante su discurso, Amor ha dejado claro que la creación de empleo y la bajada del paro serán dos parámetros que influirán en la mejora la demanda interna del país, lo que será "la mejor medicina para los autónomos" además de la subida del salario y del Salario Mínimo Interprofesional.

Así, ha destacado "que nuestra opción es que debe seguir subiendo los salarios y sobre todo los más bajos", lo que repercutirá en que la recuperación llegue a todos y en el fomento del consumo interno.

Para Amor, "2018 puede ser del autónomo" aunque ha dicho depender, asimismo, del "entorno y de la voluntad política".

En este sentido, ha incidido en que si no se aprueban los Presupuestos Generales del Estado, "muchas medidas que directas o indirectamente afectan al colectivo, a la economía, a la sociedad española, a los funcionarios... a muchas personas en materia de protección social, pueden que no tengan el efecto oportuno", si además, "la estabilidad no vuelve a Cataluña" también repercutirá en no tener los efectos deseados, "ni las medidas y ni que la ansiada recuperación llegue a más familias".

Ha reiterado, al respecto, que no se puede permitir la pérdida de "ese dinamismo emprendedor de Cataluña ni lo que antes nos hacía grandes ahora nos haga pequeño como país", incidiendo en la estabilidad en Cataluña y que deje de ser "un activo tóxico" para el crecimiento económico.

"Cataluña debe volver a ser la locomotora de empleo, empresas y autónomos", ha dicho.

En este punto, ha lamentado la pérdida de autónomos desde el 1 de octubre a 31 de diciembre, que ha cifrado en unos 3.300, lo que contrasta con, entre otros, Madrid, que ha superado los 3.500, ha afirmado, abogando, además, por seguir tomando medidas a favor de los autónomos.

Por otro lado, Amor ha manifestado que la independencia en Catalunya "ha traído inestabilidad, pérdida de empresas, de autónomos y un frenazo al crecimiento".

Además, ha indicado que ser independentista es "una opción muy respetable", pero "el problema es que no se puede llevar a una comunidad autónoma hacia el abismo teniendo en cuenta que hay una mitad de la población que no quiere ir a ese abismo".

En este sentido, ha opinado que habrá que esperar la evolución de este mes de enero, aunque ha admitido que si tuviera que emprender en Cataluña esperaría a la conformación de las Cámaras y del Gobierno: "El inversor es miedoso y necesita estabilidad y el generador de empleo también".

