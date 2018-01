330 43

Pallete (telefónica): "whastapp ha canibalizado muchos de nuestros negocios"

16/01/2018 - 13:20

MADRID, 16 (SERVIMEDIA)

El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, aseguró este martes que WhatsApp "ha canibalizado muchos de nuestros negocios", pero matizó que "eso no significa que haya que arrojar la toalla, todo lo contrario, tenemos que poner en valor nuestras fortalezas".

Así lo señaló durante su irtenvención en el 9º Foro Exceltur, donde remarcó que la revolución tecnológica "está aterrizando". En este sentido, alertó de la nueva cadena de valor que se empieza a formar, donde "hay que ser conscientes que las nuevas compañías nacen siendo digitales y, por tanto, tienen fortalezas en el mundo digital, pero tienen debilidades porque no tienen el nivel de trayectoria o conocimiento que puede tener una compañía tradicional".

Respecto al tratamiento de las distintas plataformas y compañías, Pallete demandó un "tratamiento simétrico". Así, "nosotros no pedimos que se regule excesivamente a ningún jugador, ni siquiera en el mercado digital. Lo único que pedimos es las mismas reglas, mismas obligaciones y mismos derechos", recalcó.

Además, el responsable de la compañía comentó que "si alguna plataforma da voz y mensajería, nosotros no tenemos nada en contra de que no esté regulada, pero si ellos no están regulados, nosotros no deberíamos estar regulados".

Pallete continuó asegurando que "muchas de estas plataformas le dan mucho valor al ciudadano". Así, "el turista navega por las redes y explora a través del mundo digital, principalmente a través del 'smartphone', reserva mucho 'online', gestiona, recomienda y sabe el poder que tiene y comparte sus experiencias".

"Esto genera un ecosistema del que tenemos que ser conscientes, con una gran cantidad de datos generados, no solo por campañas o por promociones, sino por el propio individuo, que se sabe poderoso a través del mundo digital", comunicó el presidente de Telefónica.

DEMANDA FE E INVERSIÓN

Por otro lado, el presidente de Telefónica indicó que la transformación digital "no es sencilla", por lo que "requiere mayor fe e inversión". En este sentido, aseguró que si se produce este hecho, "la economía española y el sector turístico estarán preparados para el gran cambio que se nos viene".

Además, aseguró que para Telefónica, el futuro "está en la digitalización y en los valores, donde no se puede hacer una cosa sin la otra". Por ello, animó al sector turístico a que revisen cuál es la propuesta de valor y de valores que le tienen que dar a la sociedad y a los clientes.

De este modo, Pallete comentó que "lo mejor es abrir la mente y poner a la gente que sabe del negocio a comprender la tecnología". Por último, remarcó que "las empresas, si nos transformamos de forma decidida, ganaremos la batalla".

