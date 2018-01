330 43

La industria global del lujo prevé superar los 490.000 millones en 2020, según un estudio de EY

16/01/2018 - 12:35

El mercado global del lujo prevé alcanzar una facturación superior a los 490.000 millones de euros en 2020, tras lograr unas ventas de 419.000 millones de euros en 2016, en línea con las cifras del año anterior, según el informe 'The luxury and cosmetics financial factbook 2017' de EY.

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

La consultora ha achacado el crecimiento previsto en el sector para los próximos ejercicios al potencial de los mercados emergentes y al desarrollo de la actividad en el canal 'online'.

"Las tendencias en el sector del lujo están cambiando con rapidez, impulsadas por el nuevo consumidor digital, que ve la moda con una perspectiva distinta y exige una relación*personalizada con las marcas. Nos*encontramos en un momento profundamente disruptivo en el que, lejos de identificar una gran tendencia que guíe la evolución del sector, se atisban comportamientos distintos según la categoría y el mercado", ha resaltado la directora en EY responsable de Moda y Lujo, Patricia Fernández Mesa.

En concreto, los ingresos del segmento más elevado del lujo o 'high-end' se situaron en 2016 en 269.000 millones de euros a nivel mundial y se prevé que la ratio de crecimiento anual compuesta (TCAC) sea del 3,4% entre 2016 y 2020.

Este dato es superior al 2,8% registrado en el periodo 2012-2016, pero contrasta con el incremento anual del 11,7% experimentado entre los años 2009 y 2012.

Según EY, entre los motivos que explican esta desaceleración se encuentra el cambio de actitud de sus consumidores, ya que muestran ahora un mayor interés por combinar productos específicos de alta gama -'high end luxury'- con prendas más asequibles.

A ello se suma la irrupción de la era digital, que ha supuesto una incidencia directa en las cifras globales del segmento al generar una mayor transparencia y capacidad comparativa de los compradores y, a la vez, una caída de la afluencia y tráfico en las tiendas físicas.

Por otro lado, los segmentos premium y de entrada al lujo ('entry-to-luxury') lograron una facturación de 101.000 millones de euros en 2016 (ratio TCAC 2012-2016 del 4,4%).

El estudio de EY argumenta que este cambio en el mercado en favor de estos dos segmentos se debe entre otros factores al aumento de la clase media en países como China e India, al incremento del precio de los productos de alta gama o 'high end', a la tendencia a mezclar marcas y productos de diferentes segmentos y al auge de la moda casual.

Por último, la industria de la perfumería y cosmética elevó su facturación de 47.000 millones a 49.000 millones de euros en 2016 y las previsiones apuntan a un incremento anual entre 2016 y 2020 del 3,9%, por debajo del 5,9% de 2012-2016 y del 4,9% registrado entre 2009 y 2012.

