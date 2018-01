Báñez impulsará auditorías para igualar salarios de hombres y mujeres

No he visto en mi vida una empresa que a igual trabajo pague diferente salario por razones de sexo. Otra cosa bien diferente es que los trabajos físicos más duros se desempeñen (generalmente) por el hombre y tengan un poco de mejor retribución dada la penosidad de su no agradecida labor. PERO A IGUAL TRABAJO SIEMPRE SE HA PAGADO LO MISMO.



Que alguien me lo explique, esto suena a dilapidar más dinero público para ¨solucionar¨ un problema que no existe y enchufar a algún amigo en un nuevo ministerio de igualdad lleno de apesebrados.