Economía/Empresas.- Telefónica coloca 1.000 millones en una emisión de deuda a nueve años

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

Telefónica ha colocado este lunes 1.000 millones de euros en una emisión de deuda compuesta por bonos con vencimiento el 22 de enero de 2027, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La emisión de deuda tiene un cupón anual del 1,447% y un precio de emisión a la par (100%). Está previsto que el desembolso y cierre de la operación se realice el próximo 22 de enero.

Fuentes conocedoras de la operación han asegurado a Europa Press que la emisión ha sido bien recibida por los inversores institucionales, cuya demanda de 1.900 millones de euros ha permitido fijar el cupón casi 20 puntos básicos por debajo de las indicaciones iniciales de precio.

Así, la sobresuscripción de la demanda, que ha sido coordinada por las entidades Banca IMI, Bank of America Merrill Lynch (BofAML), Barclays, CaixaBank, HSBC, Lloyds y MUFG, prácticamente ha doblado el importe finalmente colocado. La prima final, de entre 4 y 5 puntos básicos, ha sido la menor pagada por la compañía desde el año 2016.

En total, han participado más de 150 inversores, de los cuales el 95% son internacionales, entre los que destacan los inversores asiáticos, con una participación cercana al 7%, según estas fuentes.

TELEFONICA (TEF.MC )ha realizado esta emisión a través de su filial Telefónica Emisiones y al amparo de su programa de emisión de deuda Guaranteed Euro Programme for the Issuance of Debt Instruments (Programa EMTN), registrado en la Autoridad de Conducta Financiera de Londres (FCA por sus siglas en inglés) el pasado 29 de junio de 2017.

La compañía reabre con esta operación el mercado de bonos a emisores corporativos españoles tan sólo seis semanas después del lanzamiento de su última emisión en el mercado de híbridos.

