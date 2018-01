330 43

Los accidentes de trabajo mortales en españa subieron un 1,2% y alcanzaron los 569 hasta noviembre

15/01/2018 - 17:25

MADRID, 15 (SERVIMEDIA)

El número de accidentes de trabajo mortales en España se situó en 569 entre enero y noviembre de 2017, lo que representa un ascenso del 1,2% en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 562 accidentes laborales mortales.

Según la 'Estadística de Accidentes de Trabajo' publicada este lunes por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, de estos 569 accidentes mortales en los once primeros meses del año, la mayoría (451) se produjeron en la jornada de trabajo, mientras que el resto ocurrieron durante el desplazamiento al centro de trabajo, es decir, 'in itinere'. Los que se dieron en la jornada de trabajo registraron un aumento del 2,5%, mientras que los de 'in itinere' descendieron un 3,3%.

En conjunto, los accidentes laborales que causaron baja hasta noviembre alcanzaron los 542.222, un 5,4% más que en el mismo periodo de 2016. De estos, la mayoría se dieron durante la jornada, y además, se incrementaron con respecto al año anterior en la misma medida, un 5,4%, mientras que los que fueron 'in itinere' crecieron un 5,3%.

Por género, los accidentes con baja durante la jornada laboral entre los hombres subieron un 6,7%, hasta los 329.782, y los de las mujeres lo hicieron un 2,3% hasta los 138.999.

La forma o contacto que produjo la lesión en más casos fue el sobreesfuerzo físico sobre el sistema musculoesquelético, aunque los que más aumentaron fueron el choque contra objetos en movimiento y el contacto con agente material cortante, punzante o duro, en ambos casos un incremento del 8,6% hasta noviembre.

Por su parte, los accidentes de trabajo sin baja notificados repuntaron un 0,7% hasta registrar 682.930. Por comunidades autónomas, Cataluña, Andalucía y la Comunidad de Madrid fueron las que más accidentes laborales concentraron, tanto durante la jornada como 'in itinere'.

