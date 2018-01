330 43

Bruselas investiga las ventajas fiscales concedidas por Polonia a los astilleros

15/01/2018 - 11:51

La Comisión Europea ha anunciado este lunes una investigación en profundidad sobre el sistema fiscal aprobado por Polonia para los astilleros que operan en el país, al entender que puede otorgar una ventaja competitiva "selectiva" con respecto a otros competidores, según ha informado en un comunicado.

BRUSELAS, 15 (EUROPA PRESS)

Varsovia adoptó en septiembre de 2016 una nueva norma fiscal que da la opción a los astilleros de pagar un tipo impositivo único del 1% por la construcción y conversión de bancos, el lugar de acogerse al impuesto de sociedades (del 19%) o al impuesto sobre la renta (que varía entre el 18% y el 32%). Además, el pago de este impuesto único se pospone hasta que se haya terminado construcción o conversión de la embarcación.

El Ejecutivo comunitario empezó a examinar el régimen fiscal cuando Polonia lo comunicó en diciembre de 2016 para verificar si "respeta las normas europeas sobre ayudas de Estado y no otorga favores selectivas a algunas compañías frente a otras".

Bruselas sospecha que el impuesto del 1% constituya una "ayuda operativa", prohibida en la UE porque distorsiona la competencia "basada en los méritos sin servir a un objetivo de interés común" del bloque comunitario.

En concreto, la Comisión Europea cree que la medida perjudica al resto de astilleros de la UE, que no pueden acceder al sistema fiscal polaco. Asimismo, opina que la norma no es necesaria porque existen astilleros en Polonia que son capaces de competir en condiciones de mercado por sus propios méritos.

Bruselas, no obstante, remarca que la investigación no cuestiona que Varsovia pueda intervenir en el funcionamiento de la industria, pero añade que el nuevo régimen fiscal no entra dentro de las ayudas que están permitidas, como las dedicadas a la investigación, desarrollo e innovación o las ayudas regionales.

La Comisión Europea investigará ahora para determinar si sus sospechas iniciales son correctas. Además, la apertura de la investigación da la posibilidad a terceras partes de aportar sus comentarios y no prejuzga el resultado final de la misma.

PUBLICIDAD