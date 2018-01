Martínez-Almeida: "El corte al tráfico en la Gran Vía causó una caída en las ventas del 30%"

José Luis Martínez-Almeida, Portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid. E. Senra

"Sólo queda año y medio", repiten en el PP en el Ayuntamiento de Madrid, convencidos de que en 2019 los madrileños les devolverán el mando de la capital de España. Su portavoz, José Luis Martínez-Almeida, despeja con cintura las preguntas sobre el candidato popular en 2019 -suena con fuerza Pablo Casado- y se centra en señalar los errores de gestión y la división en el equipo de gobierno de la alcaldesa, Manuela Carmena.

En una entrevista realizada en su despacho -en el que puede verse una camiseta del Atlético de Madrid- admite el daño que les ha hecho la corrupción, pero se muestra confiado de que los ciudadanos apreciarán los esfuerzos de regeneración del PP.

¿Qué balance hace de 2017, un año marcado por la intervención de las cuentas municipales?

Ha sido un año decepcionante. Lo empezamos sin Presupuestos para 2017 y lo terminamos sin Cuentas para 2018, y así es muy difícil desarrollar políticas y solucionar los problemas de los madrileños. El Gobierno de Carmena tiene una incapacidad manifiesta para ejecutar políticas que permitan una ciudad limpia o que garanticen la movilidad.

¿Habrá Presupuestos para 2018?

Los Presupuestos necesitan el voto a favor del PSOE, que ya ha dicho que no aprobará unas Cuentas ligadas al Plan Económico Financiero que votó en contra. Sin Presupuestos, la legislatura estará agotada. En ese caso, habrá que prorrogar los de 2017, que no sirven para este año porque exigen una serie de modificaciones que son operaciones complejas desde el punto de vista de la burocracia administrativa y que harán imposible su ejecución.

¿Descarta una nueva intervención de las cuentas en 2018?

Entiendo que el Ayuntamiento ha comprendido que con la ley no se juega. Espero que no cometan de nuevo esa irresponsabilidad, aunque, como no son capaces de gestionar pero sí de hacer propaganda, pueden preferir echar la culpa a Montoro, aún a riesgo de incumplir la ley. Esa es mi duda.

¿Cree que los ciudadanos entienden por qué Madrid, con superávit, tiene que hacer recortes?

Lo que pretende la Ley de Estabilidad Presupuestaria es que, en futuras situaciones de crisis y de mengua de ingresos, exista un granero que permita garantizar los servicios. Gracias a esta ley, Madrid puede gastar 350 millones más que en 2015. ¿Acaso no son suficientes? ¡Pero si no son capaces de ejecutar su propio presupuesto! En octubre sólo habían ejecutado un 20 por ciento de la partida destinada a inversiones. ¿Para qué quieren más si no son capaces de gastar lo que tienen?

¿Cómo puede ser que no sean capaces de ejecutar el presupuesto?

Porque no plantean inversiones creíbles, veraces y ejecutables. No hacen un presupuesto sino propaganda. Prometen inversiones sin hacer un estudio de viabilidad técnica, presupuestaria o económica. Ejecutar 16 escuelas infantiles en un solo año, como prometieron, y no hacer ninguna, es un engaño. Sin embargo, prefieren mentir y decir que es culpa de Montoro, aunque esas partidas no estén afectadas.

Los cortes de tráfico de la Navidad se convertirán en permanentes en algunas zonas. ¿Son beneficiosos?

Esto se está haciendo por una cuestión puramente electoral. Si no lo fuera, habrían abierto un debate previo. Con la Gran Vía están tocando una arteria que garantiza la movilidad entre el este y el oeste de Madrid. Por ella circulan 40.000 vehículos diarios a los que hay que dar una alternativa de movilidad. Los coches pueden desaparecer, pero las necesidades de movilidad de sus ocupantes no, y no han previsto nada. Los cortes de esta Navidad han provocado una bajada media de las ventas en la Gran Vía de un 30 por ciento. Esas son las consecuencias de adoptar estas medidas sin reflexión previa.

¿Verá la luz en el primer trimestre el proyecto 'Madrid Nuevo Norte' -la antigua Operación Chamartín-?

El Ayuntamiento incumple sus propios plazos. Dijo que en diciembre estaría preparada toda la documentación para aprobar la modificación puntual del plan general, pero ya han comunicado que no podrán hacerlo durante el primer trimestre. Esto quiere decir que no les va a dar tiempo a tenerlo aprobado antes de que acabe la legislatura. ¿Por qué pasa esto? Porque la mitad del equipo de gobierno no comparten Madrid Nuevo Norte.

¿Terminará Carmena la legislatura? ¿será candidata en 2019?

Sin duda que la terminará porque el PSOE no sabe si va o si viene. La pregunta que más me plantean los madrileños es "¿cómo puede el PSOE estar permitiendo el despropósito que vivimos en el Ayuntamiento?". También creo que Carmena será la candidata. La mejor prueba de ello es que ha dicho 15 veces que no lo será. El problema es que no está centrada en ser alcaldesa sino en negociar la lista con Pablo Iglesias para ver a cuántas personas puede colocar.

¿Y a quién se medirá en el PP?

Se medirá al proyecto de ciudad del PP. Un proyecto con alternativas y soluciones para todos los madrileños. No estamos en el debate del candidato y no nos enredaremos en eso, sino en construir un proyecto mayoritario para la ciudad que recuperará la confianza de gran parte de los que nos dejaron de votar.

¿Ha saldado por completo el PP de Madrid la factura de la corrupción?

Los ciudadanos con conscientes de que el PP de Madrid está haciendo un esfuerzo muy importante en regeneración. Hemos pedido perdón en numerosas ocasiones y lo seguiremos haciendo cuanto sea necesario. Pero acompañamos el perdón con medidas. Dicho esto, los madrileños también sabrán apreciar otras diferencias, como es la gestión. Carmena y su equipo se han revelado de una ineficacia absoluta y ahí es donde el PP no tiene rival.

