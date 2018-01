El FLA dejará a las autonomías otros 28.000 millones para pagar deudas

¿ y porqué se tienen que seguir regalándoles semejante cantidad de dinero a las comunidades que no saber gestionarse? si no son capaces de recortar lo que tienen que recortar, que se intervengan de una vez esas autonomías y que se adecúen a lo que pueden gastar o que renuncien a competencias. Ya está bien de despilfarro político. Los últimos 4 años de Zapatero y los 5 que lleva Rajoy han sido años totalmente perdidos en los que no se ha hecho nada ni se ha intentado arreglar nada. Un país no puede permitirse 10 años de inmovilismo. Elecciones y reforma constitucional para abolir las autonomías YA!!!!!