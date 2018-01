330 43

Los clientes de ryanair que no paguen 5 euros deben llevar su maleta en bodega a partir de mañana

14/01/2018 - 18:14

MADRID, 14 (SERVIMEDIA)

La aerolínea de bajo coste Ryanair pondrá en marcha mañana lunes, su nueva política de equipajes, con la cual los clientes sin 'Embarque Prioritario' podrán subir un solo bulto pequeño al avión, mientras que el bulto más voluminoso deberá bajarse a bodega de forma gratuita, en la puerta de embarque.

Ryanair explicó que el 'Embarque Prioritario' (que incluye las tarifas Plus, Flexi Plus y Family Plus) se puede adquirir por tan sólo 5 euros a la hora de hacer la reserva, o añadirlo más tarde por 6 euros hasta dos horas (en 'Ryanair.com') y media hora (en la aplicación de Ryanair) antes de la hora prevista de despegue.

La compañía señaló que la nueva política de equipajes incluye una rebaja del precio de las maletas facturadas, así como un incremento en el tamaño permitido de las mismas, "para animar a más clientes a facturar sus maletas y reducir así el número de pasajeros con dos bultos en las puertas de embarque".

Ryanair toma esta medida debido a que "al ser muchos los clientes que aprovechan la mejora del servicio que permite subir de forma gratuita dos bultos en cabina, y teniendo en cuenta los altos niveles de ocupación (95% en diciembre), no hay suficiente espacio en los compartimentos de cabina para tantas maletas, lo que causa retrasos en los embarques y vuelos".

Por ello, para animar a más clientes a facturar sus maletas y reducir el número de maletas de cabina, Ryanair ha introducido cambios en su política de equipajes para todos sus vuelos, como que el peso del equipaje facturado permitido ha aumentado de 15 a 20 kilos para todas las maletas y que la tarifa base para facturar una maleta de 20 kilos se ha reducido de 35 a 25 euros.

Kenny Jacobs, portavoz de Ryanair, comentó que "sólo los pasajeros con 'Embarque Prioritario' podrán subir dos bultos (uno pequeño y una maleta de cabina) al avión, mientras que el resto de pasajeros sólo podrán subir un bulto pequeño a la cabina, mientras que su maleta de cabina (más grande) se bajará a la bodega, sin coste adicional, en la puerta de embarque".

"Con ello, se acelerará el embarque de los vuelos y se eliminarán los retrasos. Además, nuestra nueva política para equipaje facturado ofrece a nuestros clientes una reducción de las tasas de facturación y un incremento del 33% en el tamaño de equipaje permitido", concluyó Jacobs.

INFORMACIÓN A LOS CLIENTES

Ryanair viene informando durante los últimos días de este cambio en su política de equipajes a los clientes que tengan reservado un vuelo con ellos vía email. Así, en el correo especifican que "solo puedes llevar una bolsa pequeña a bordo, a no ser que adquieras 'Premium' y dos piezas de equipaje de mano".

En el documento, la aerolínea recuerda que los usuarios tienen derecho a llevar a bordo una pieza de equipaje personal pequeña (35x20x20 cm) que quepa debajo del asiento de delante".

En este sentido, la compañía asegura que el cliente no ha adquirido la tarifa 'Premium y dos piezas de equipaje de mano', "no se te permitirá subir tu maleta de ruedas a bordo y, en la puerta de embarque, se colocará sin cargo alguno en la bodega".

