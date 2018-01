Medida que ataja una injusticia laboral

No hay diferencia de un 15% entre lo que cobra un hombre y una mujer por la misma labor.



ESO ES MENTIRA.



Lo que ocurre es que cuando, en una empresa, se suman los sueldos de todos los hombres y se divide por el numero de hombres y por otro lado, se suman los sueldos de todas las mujeres y se divide por el numero de mujeres, EL SALARIO MEDIO FEMENINO PUEDE RESULTAR MENOR AL SALARIO MEDIO MASCULINO EN UNA EMPRESA DAD.



Ya que el Editorial de El economista se apunta a la desinformacion FEMINAZI espero que PUBLIQUEN la BRECHA SALARIAL EN EL ECONOMISTA no vaya a ser que esten predicando sin dar trigo y que el salario medio de las becarias no llegue al salario medio de los jefazos.