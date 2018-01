La inversión pública caerá a su menor nivel en 23 años sin los Presupuestos

El que ha tenido una deuda y no ha podido pagar ya sabe cómo ha acabado (le han quitado el piso y plis, plas que se componga o se muera bajo un puente) así va el negocio.



Lo mismo los gobiernos si no pueden pagar con lo que nos pillan de impuestos porque no llegan, embargan el país como una empresa en suspensión de pagos y la liquidan como mejor les convenga Grecia)