La chispa que ha encendido las protestas en Irán: un gran fraude financiero amenaza a los ayatolás

Para "JMT": Hace tiempo que me intereso por este asunto, y últimamente estoy en la idea de que puede tener que ver con el cambio de modelo energético. Todos los países afectados por graves crisis financieras, incluida Venezuela y Rusia, tienen en común, que son proveedores de petróleo. Pero la industria occidental, está cambiando hacia otro modelo energético. Para la mentalidad occidental, la manera de evitar un cambio que perjudicase sus intereses económicos, sería la guerra y la desestabilización política. Un ejemplo de esta forma de pensar, lo tenemos en la llamada “guerra del opio” que le hicieron comer los ingleses a China, cuando ésta quiso defenderse contra el abuso. Por tanto, en la mentalidad occidental, no es descabellado, pensar en que los países exportadores de petróleo, unieran sus esfuerzos, para evitar un cambio en el modelo energético, que perjudicara sus intereses. Para evitar esa “posible unión”, cabría una solución: desestabilización, y ruina. De este modo, cuando el cambio se produzca, estos países no estarán en condiciones de oponerse a él, ni uniéndose todos, pues estarán arruinados y devastados. Por ello empezaron, por la potencia militar más fuerte en su día, y que más hubiese bregado por la unión para la defensa de la economía basada en el petróleo: Iraq. Naturalmente, antes de todo ello, primero se tuvo en cuenta que todos los países occidentales, estuviesen bien servidos de petróleo y gas. El iniciador de todo ello, pues, fue el fracking en los EE.UU. que la convierte en autosuficiente.