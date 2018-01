330 43

Méndez de vigo no siguió la comparecencia de rato porque "tenía mucho trabajo"

12/01/2018 - 14:25

MADRID, 12 (SERVIMEDIA)

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, afirmó este viernes que no siguió la reciente comparecencia del exvicepresidente económico Rodrigo Rato en el Congreso de los Diputados, en la que cargó contra varios miembros del Ejecutivo.

"No lo seguí, es que tengo mucho trabajo", dijo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, para agregar que "el Gobierno no hace comentarios de comentarios". Además, indicó que "algún ministro que fue aludido o mencionado ya ha dicho lo que tenía que decir; no tengo que añadir nada más".

Rato aseguró en el Congreso que tres personas le avisaron de que el Gobierno le quería meter en la cárcel, y que ministros como el de Justicia, Rafael Catalá, en una entrevista en televisión habló de sus datos fiscales, algo que también hizo el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el Congreso, aunque "con más habilidad".

También señaló que se hizo pública una investigación del Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) en un medio de comunicación después de que uno de sus redactores, según le han contado, se reuniera con el ministro de Economía, Luis de Guindos. Por último, comentó que la ministra de Empleo, Fátima Báñez, le trasladó a su secretaria que se fuera separando de él.

