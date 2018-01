330 43

El Gobierno insta a los barones socialistas a pedir el apoyo del PSOE a los PGE y rechaza el bloqueo político

12/01/2018 - 14:17

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha pedido este viernes a los presidentes autonómicos que urgen a la aprobación de los Presupuestos, en su "mayoría" socialistas, a ser "coherentes" y no reclamar que haya cuentas públicas para 2018 pero votar en contra de las mismas, por lo que ha hecho un llamamiento para que no haya "bloqueo político" de la legislatura y se apoyen los Presupuestos y la estabilidad.

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Méndez de Vigo ha recordado que el PSOE cuenta con un grupo parlamentario "muy potente", por lo que ha reprochado a los barones socialistas que remarquen la necesidad de los Presupuestos para 2018 pero luego el partido de Pedro Sánchez diga que votará en contra.

Méndez de Vigo ha recordado que los Presupuestos de este año contemplan un "récord histórico" en becas o la bajada del IVA del cine, pero son medidas que no verán la luz si las cuentas públicas no salen adelante, por lo que si se vota en contra, cree que luego "no vale quejarse" de que no se pongan en marcha.

En este sentido, ha defendido que es "bueno" que haya Presupuestos en 2018 porque "favorecen a la gente" y contemplan "mucho gasto en política social", con nuevas medidas que "son importantes para la gente, los servicios sociales y la creación de puestos de trabajo".

Además, ha insistido en la necesidad de aprobar las cuentas públicas de este año por su importancia para la "cotidianidad" de los ciudadanos, para fortalecer el rédito institucional de España y reflejar la existencia de "estabilidad política y capacidad de diálogo del Gobierno", en línea con el año pasado, cuando consiguió el apoyo de siete formaciones políticas a los Presupuestos de 2017.

"Los PGE son un instrumento muy importante de la política cotidiana, permiten hacer la acción de Gobierno y esta se basa sobre la base del acuerdo", ha añadido.

SIGUEN LAS CONVERSACIONES Y PIDE QUE NO HAYA BLOQUEO POLÍTICO

De esta forma, ha hecho un llamamiento a que no haya "bloqueos políticos" a la legislatura y se trabaje por la senda de la estabilidad, y ha recordado que en Alemania el partido socialdemócrata trabaja para alcanzar un acuerdo con los conservadores de Angela Merkel que tendrá una serie de elementos que luego se traduce "año a año" en los PGE.

Méndez de Vigo ha indicado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, están llevando a cabo conversaciones con las distintas formaciones políticas parra recabar el apoyo a las cuentas públicas.

En esta línea, ha recordado que "mucha gente" era "escéptica" respecto a que se consiguiese alcanzar un acuerdo para los PGE de 2017 y aunque es "difícil", se alcanzó con siete formaciones. "Vamos a continuar trabajando en esa dirección", ha remarcado.

LA ECONOMÍA, "MUCHO MEJOR" QUE EN 2011 Y QUE EN 2016

El portavoz del Gobierno ha repasado los datos de empleo registrados en 2017 y ha recordado que cuando Mariano Rajoy llegó a La Moncloa había una tasa de paro del 27%, mientras que en 2017 se crearon 1.674 empleos al día.

De hecho, ha subrayado que España acumula cuatro años de "crecimiento integrador" con "cohesión social" y ha afirmado que España está "mucho mejor" que cuando Rajoy asumió la presidencia en 2011 y "mucho mejor" que en el año 2016.

"El Gobierno va a hacer todo lo posible para que este 2018 sea mejor que el 2017", ha enfatizado.

