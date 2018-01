330 43

Presupuestos. el gobierno critica la postura "contradictoria" del psoe ante los presupuestos

12/01/2018 - 13:50

MADRID, 12 (SERVIMEDIA)

El Gobierno criticó este viernes la postura "contradictoria" que considera que mantiene el PSOE ante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 al pedir que haya uno pero oponerse a votar a favor de los mismos.

Así lo indicó el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado este viernes, en la que criticó la "voluntad de bloqueo y oposición permanente" del PSOE. En este sentido, Méndez de Vigo consideró que determinadas comunidades autónomas presididas por el PSOE preferirían que se aprobasen las cuentas de 2018 y recordó la importancia del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso para aprobar los PGE.

Por ello, criticó que "no vale decir que queremos que haya PGE pero vamos a votar en contra". En este sentido, recordó que en el proyecto de Presupuestos hay contemplado un "récord histórico de becas", por lo que añadió que si no hay Presupuestos "no vale quejarse de que no hay becas suficientes", o pedir que se reduzca el IVA cultural.

En esta misma línea, el portavoz del Gobierno afirmó que en el proyecto se contempla un gran gasto en política social, por lo que indicó que sería bueno que haya Presupuestos porque "favorecen a la gente".

12-ENE-18

