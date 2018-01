330 43

Economía.- Albella entiende los requerimientos del Gobierno por la OPA de Abertis pero dice que la CNMV tiene su misión

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha afirmado que entiende al Gobierno en sus requerimientos por la OPA lanzada por Atlantia sobre Abertis, pero ha señalado que el supervisor tiene su "misión" y, por tanto, debe hacer "lo que tiene que hacer".

"La CNMV tiene su misión y yo entiendo que haya otras áreas de la Administración que puedan estar preocupadas desde otras perspectivas. Lo que tenemos que hacer es hacer lo que tenemos que hacer sin dejarnos interferir. Todo ha sido bastante correcto", ha apuntado.

Así se ha referido Albella durante su comparecencia ante la comisión del Congreso que investiga la crisis financiera, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorro a los requerimientos que los Ministerios de Energía, Turismo y Agenda Digital y de Fomento enviaron al supervisor en diciembre exigiendo la anulación de la autorización a la OPA de Atlantia.

Hace un par de días, la CNMV comunicó que había decidido mantener la autorización dada el pasado mes de octubre a la OPA que Atlantia lanzó sobre ABERTIS (ABE.MC ) con lo que rechazaba así el requerimiento del Gobierno de que la anulara porque la compañía italiana no había pedido autorización previa del Ejecutivo para la operación.

"Este año me he sentido muy cómodo, incluso estos días en relación con una operación que hay pendiente de autorización, y me he sentido cómodo porque aquí cada uno tenemos nuestra misión", ha apuntado Albella.



