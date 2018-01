Eichengreen: "La tormenta llegará seguro y no estaremos preparados para el diluvio"

Barry Eichengreen, profesor de Economía en la Universidad de California

Barry Eichengreen, profesor de Economía en la Universidad de California, asegura que este ciclo de crecimiento económico, aunque largo, no durará para siempre. Durante las etapas de expansión se deben realizar las reformas que preparan a las economías para luchar contra el advenimiento de turbulencias, algo que no ha sucedido en EEUU y parece que no lo va a hacer. Por eso, Eichengreen cree que la próxima crisis puede ser dura, "porque no estaremos preparados para el diluvio".

En un artículo publicado en Project Syndicate, este economista explica que aunque la Reserva Federal de EEUU pueda implementar todas las subidas de tipos previstas, el margen de maniobra del banco central para combatir la próxima crisis será escaso y quedará muy lejos del de pasadas recesiones.

"En las tres últimas recesiones, la Fed pudo bajar los tipos cerca de cinco puntos porcentuales. Esta vez, debido a la lenta recuperación, la normalización de tipos ha sido lenta, además de la tendencia de unos tipos más bajos en general, por lo que la Fed carecerá de espacio para reaccionar", explica Eichengreen.

No obstante, existe otra pata importante para contrarrestar una recesión, que es la política fiscal. Pero en ese caso "el Congreso de EEUU ha aprobado un recorte de impuestos en el peor momento posible, dejando sin espacio a los estímulos para cuando sean necesario".

Una respuesta incierta

Además, cuando la próxima recesión llegue, "lo más probable es que "en lugar de intentar estimular la economía, los Republicanos en el Congreso responderán de forma perversa. Mientras que los ingresos caerán y el déficit se ensanchará más rápido, ellos insistirán en recortar gasto para devolver a la deuda a su trayectoria natural", asegura Barry Eichengreen.

Por otro lado, si la crisis se expande a todo el mundo, el resto de regiones desarrolladas (Europa y Japón) tendrán también un margen de maniobra muy escaso en la política monetaria.

Por otro lado, "el alcance de la cooperación internacional que ayudó a contrarrestar la recesión en 2008 ha sido destruida por la agenda de Trump y el 'America First', que pinta a los aliados como unos enemigos más. El resto de países sólo colaborará con EEUU durante la próxima recesión si confía en su juicio", señala el economista estadounidense.

A modo de reflexión y conclusión, Eichengreen cree que "la duración de una expansión económica no es un predictor fiable de cuándo llegará la próxima recesión. Y la profundidad y la forma de esa recesión dependerán del evento que la desencadene, que es igualmente incierto".

"Sin embargo, lo único que sabemos con certeza es que las expansiones no duran para siempre. Seguramente vendrá una tormenta, y cuando lo haga, estaremos mal preparados para el diluvio", concluye Eichengreen.

