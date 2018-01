330 43

(Ampl.) Salgado dice que en la crisis "hizo lo correcto" y que el PP rechazó ayudas a la banca en 2008

11/01/2018 - 13:59

La que fuera vicepresidenta económica del segundo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Elena Salgado, ha defendido que durante la crisis económica "hizo lo correcto", optando por "un enfoque gradual", y ha recordado que fue el propio PP el que propuso en el Congreso rechazar un 'manguerazo' "indiscriminado" de ayudas al sector financiero, propuesta apoyada mayoritariamente en la Cámara.

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

Durante su comparecencia ante la comisión que investiga en el Congreso la crisis financiera, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorros, Salgado ha aseverado que "la estrategia seguida fue la adecuada" y que la reestructuración del sector se hizo junto con el Banco de España, "contando con las entidades". "Creo que se hizo lo correcto y el procedimiento fue correcto", ha insistido.

Preguntada por el diputado 'popular' Miguel Ángel Paniagua por la razón por la que España no acometió medidas antes en el sector financiero, y si emplear antes un mayor nivel de recursos podría haber evitado el empeoramiento de la situación, Salgado se ha excusado en que, al llegar al Ministerio de Economía, en abril de 2009, "todavía había tiempo".

Asimismo, ha recordado que el PP llevó al Congres una iniciativa en la que instaba al Gobierno a "rechazar un proceso indiscriminado de capitalización" y a optar por actuaciones "que no supongan la utilización de recursos públicos". Salgado ha dicho que la iniciativa, aprobada en marzo de 2009 con "el máximo consenso" de la Cámara, fue para ella "una especie de guía de actuación". "Dentro de mis competencias, que este aspecto concreto eran bastante limitadas", ha apostillado.

Asimismo, Salgado ha recordado que dentro de la "discusión" de si había que intervenir "más deprisa y más rápida", un "mayor número de comparecientes, con mejor conocimiento", han rechazado que se actuara "tarde".

¿QUÉ HUBIERA PASADO SI EL BCE HUBIERA ACTUADO ANTES?

En el caso de Estados Unidos, ha argumentado que ese "manguerazo" lanzado por la Administración Obama fue posible por contar con "un margen fiscal mayor" y que se acompañó con una política distinta a la seguida en Europa. "Se inició una expansión monetaria de la que en Europa no hemos disfrutado hasta finales de 2012", ha dicho.

En otro momento de su comparecencia, Salgado se ha preguntado "qué hubiera pasado" si las palabras pronunciadas por el gobernador del Banco Central Europeo (BCE) para dar seguridad al euro ('whatever it takes', 'lo que haga falta') se hubieran producido "un año o dos años antes". En este sentido, ha dicho que supone "un elemento de análisis y de estudio" comprobar "qué hubiera pasado y qué no hubiera pasado si hubiéramos tenido la determinación del BCE antes".

INFLUYÓ EN EL ENFOQUE LA NATURALEZA DE LAS CAJAS

Asimismo, Salgado ha justificado también ese "enfoque gradual" elegido y la adopción de "soluciones transitorias" la propia naturaleza de las entidades más afectadas, las cajas de ahorro. "Qué duda cabe que jugó un papel importante la configuración especial de gobernanza de las cajas de ahorro", ha manifestado.

Así, ha recordado que "simplemente por poner en marcha el FROB" el Gobierno tuvo que enfrentarse a recursos de inconstitucionalidad por parte de varias comunidades autónomas, que contaban con "amplios poderes en este ámbito" en virtud de la Ley de Cajas.

PUBLICIDAD