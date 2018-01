330 43

Economía.- Salgado critica la "insensibilidad" de Europa ante los rescates: "Sólo Juncker pensó en la ciudadanía"

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

La exvicepresidenta de Asuntos Económicos en el segundo gobierno de Rodríguez Zapatero, Elena Salgado, ha criticado este jueves en el Congreso la "insensibilidad" de los países ricos de la zona euro a la hora de organizar los rescates a los países en dificultades, señalando que únicamente el presidente de la Comisión Europea, el luxemburgués Jean Claude Juncker, se preocupaba de los efectos que iban a tener las medidas exigidas sobre los ciudadanos.

Durante su comparecencia ante la comisión que investiga la crisis financiera, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorro, Salgado ha señalado que, durante estas discusiones, "siempre había una persona que comentaba qué iba a suponer esto para los ciudadanos, incidiendo en las condiciones de vida, el bienestar, la pobreza, los mayores o las personas discapacitadas".

"Esa persona, no tengo ningún inconveniente en decirlo, era Jean Claude Juncker. Era el único de los países de la 'Triple A' (en referencia a la calidad de su deuda soberana) que siempre pensó e hizo la consideración de esas medidas que se estaban adoptando y los efectos sobre la ciudadanía", ha dicho.

Respecto al resto de países, la entonces titular de Economía ha dicho que "había en algunos casos una cierta insensibilidad y una fijación" en el cumplimiento de los objetivos. "No digo que no hubiera que reducir el déficit, pero evidentemente no era la única variable a considerar", ha aseverado.

DICE QUE FUE EL CONGRESO Y NO ELLA QUIEN EVITO EL RESCATE

Por otro lado, la exvicepresidenta económica ha atribuido a los diputados que respaldaron las medidas aprobadas por el Gobierno, o que permitieron su aprobación, la responsabilidad de que no se tuviera que pedir el rescate, y no lo ha atribuido a su propia gestión al frente del Ministerio de Economía.

"No siento que evitara ningún rescate. Simplemente, cumplí mi obligación. Quienes evitaron el rescate fueron los diputados que votaron, o permitieron la aprobación, de las medidas que evitaron que al día siguiente fuéramos intervenidos", ha aseverado.

Salgado ha dicho que esta afirmación "no es hablar por hablar", y ha recordado el caso de Portugal, cuyo Parlamento respaldó inicialmente las medidas encaminadas a reducir su déficit "con el voto de los dos partidos mayoritarios". "Después fue necesario presentar mayores medidas de ajuste y en esa ocasión se perdió esa votación y menos de una semana después estaba pidiendo el rescate", ha apostillado.

En este sentido, ha subrayado que "las decisiones políticas influyen, pero las responsabilidades están donde están". "Yo solo en esa noche de tensión únicamente cumplí con mi deber y pensé lo que era mejor para mi país", ha concluido al respecto.



