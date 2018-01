330 43

Salgado entiende las 'puertas giratorias' y dice que el Gobierno debe estar formado por gente preparada

11/01/2018 - 13:36

La exvicepresidenta para Asuntos Económicos del Gobierno Elena Salgado ha defendido que el Gobierno de un país debe estar conformado por las personas más preparadas para ello, aunque no cuenten con vocación política, como fue su caso.

"No es una cuestión de defender o no las puertas giratorias, sino de defender que a la política vayan siempre las personas más preparadas, aunque no tengan inicialmente una vocación política", ha apuntado Salgado durante su comparecencia ante la comisión del Congreso que investiga la crisis financiera, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorro.

Salgado, que actualmente es consejera de Pescanova y lo fue de una filial de Endesa tras abandonar el Gobierno, ha apuntado que si su interés hubiera sido "disfrutar de una posición económica desahogada", habría continuado con su labor en lugar de acudir a la llamada de José Luis Rodríguez Zapatero para formar parte de su Gobierno.

Según ha dicho, es necesario "establecer normas claras" para determinar en qué condiciones se puede pasar del sector público al privado, si bien ha señalado que ella no tiene por qué pedir disculpas ni nada de lo que "arrepentirse".

En relación con su incorporación al consejo de administración de Chilectra, distribuidora de Endesa en Chile, en marzo de 2012, la exministra ha señalado que "hay unas normas" y que varios ministerios analizaron la posible incompatibilidad, con la conclusión final de que "no había ningún obstáculo".

"Volví a algo relacionado con mi vocación inicial, la de ser ingeniera de Energía", ha zanjado Salgado en la réplica al portavoz de Unidos Podemos-En Comú-En Marea, Rafael Mayoral, que la ha calificado de "reina de las puertas giratorias".

