Hay que votar. Yo quiero votar cada cuantas veces mínimo hay que votar al mes. La democracia es votar y yo quiero votarlo todo. No se porque no puedo votar todo. Absolutamente todo. Quiero votar la programación de TV. Quiero votar si se llama TV o le cambiamos el nombre. Quiero votar si se debe de votar o no el cambio al verbo votar. Quiero votar. Votar. Y votar. He nacido para ejercer mis derechos y quiero votar si los puedo ejercer.