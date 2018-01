330 43

(Am) Salgado niega que el Gobierno instara la salida a Bolsa de Bankia o llamara a empresas para acudir a ella

11/01/2018 - 12:42

La exvicepresidenta para Asuntos Económicos del Gobierno Elena Salgado ha defendido que el Gobierno no dio indicaciones a los supervisores bancarios y del mercado para que impulsaran la salida a Bolsa de Bankia ni realizó llamadas a empresas para que compraran acciones de la entidad.

"Los supervisores han dicho todos ellos que en ningún momento recibieron ninguna indicación por parte del Gobierno en lo referente a la salida a BOLSA (BIMBOA.MX )de BANKIA (BKIA.MC ), ha apuntado Salgado durante su comparecencia ante la comisión del Congreso que investiga la crisis financiera, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorro.

Según ha explicado, las actuaciones del Ejecutivo liderado por José Luis Rodríguez Zapatero se limitaron a funciones legislativas. "Si lo que dice es que el Gobierno y este Parlamento aprobaron una ley en la que se incrementaba el capital con una diferencias que hacían que Bankia estimara que le convenía salir a Bolsa, por supuesto este Gobierno propuso, con el asesoramiento del Banco de España, esa legislación, que fue ratificada por el Parlamento", ha respondido Salgado al diputado de Ciudadanos Francisco de la Torre.

"A partir de ahí, se produce la no oposición del supervisor bancario y la aprobación del folleto por la CNMV. Ni miramos para otro lado ni dejamos de mirar, simplemente no era una cuestión de nuestra competencia", ha indicado quien fuera también ministra de Economía y Hacienda, de Administraciones Públicas y de Sanidad y Consumo durante las dos legislaturas socialistas. "Desde el Gobierno no se instó la salida a Bolsa de Bankia", ha insistido.

La exvicepresidenta económica del Gobierno ha negado también haber realizado llamadas a empresas para que adquirieran títulos de la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri en el momento de su salida a Bolsa.

"Hice cero llamadas, ninguna. Si hay una persona con cara y ojos que dice que yo le llamé, le recomendaría que a esa persona no le compre ya un coche viejo ni un coche nuevo", ha respondido la exministra al portavoz de ERC, Joan Capdevila.

LISTA FALCIANI

Por otra parte, Salgado ha rechazado también haberse reunido con el anterior presidente de Santander, Emilio Botín, para tratar temas fiscales y, en relación con la lista Falciani, ha señalado que a ella no se le comunicó el tema "hasta el momento en que se envió la comunicación a la Fiscalía".

"Por supuesto, en ningún momento ni Botín lo pidió ni a mí se me ocurrió hablar con Botín de este tema. Mis conversaciones con Botín se remitían siempre a la situación del sistema financiero en su conjunto, no he hablado nunca de casos individuales", ha explicado.

