Salgado afirma que hubo "auténticos abusos" en las preferentes

11/01/2018 - 12:13

MADRID, 11 (SERVIMEDIA)

Elena Salgado, vicepresidenta económica del Gobierno socialista entre 2009 y 2011, señaló este jueves que en algunos casos en la comercialización de participaciones preferentes por parte de entidades financieras hubo "auténticos abusos".

En la comisión del Congreso de los Diputados que investiga la crisis financiera, la exministra de Economía apuntó que su gestión fue muy "desafortunada", para tildar de "gran error" la manera en que se comercializaron.

En líneas generales, subrayó que el sistema financiero español es ahora "más solvente" que cuando ella estaba en el Gobierno y que la regulación "ha mejorado mucho". Además, expuso que no le preocupa la concentración actual del sector financiero español, con muchas menos entidades que antes de la crisis, "siempre y cuando esté suficientemente regulado". En este sentido, Salgado consideró que la regulación "va por el buen camino", aunque se tiene que completar.

LISTA FALCIANI

El portavoz de Hacienda de Ciudadanos, Francisco de la Torre, preguntó por la gestión de la Agencia Tributaria con la 'lista Falciani', pues envió una carta a más de 600 contribuyentes instándoles a que regularizaran su situación.

Salgado indicó que la gestión de la Agencia Tributaria ha sido sustentada por los tribunales y que se archivó la causa contra algunos miembros de la institución, para agregar que ella considera que en la Agencia "hicieron lo correcto". "No había política" en esta actuación porque "respetamos las decisiones de la Agencia Tributaria", aseveró.

Respecto a si tuvo conversaciones sobre ello con el expresidente del Santander Emilio Botín, dijo que "nunca se me comunico el tema hasta que se envió a la fiscalía", para agregar que "en ningún momento ni el señor Botín lo pidió ni a mí se me ocurrió hablar con él"

Las ocasiones, "no demasiadas, que habló con él, expuso, "se referían siempre a la situación del sistema financiero en su conjunto, porque no he hablado nunca de situaciones concretas".

