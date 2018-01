330 43

El patrimonio de los fondos de inversión cierra 2017 en máximos históricos en 262.847 millones

11/01/2018 - 11:03

El volumen de activos de los fondos de inversión nacionales ha alcanzado los 262.847 millones de euros al cierre del ejercicio 2017, lo que supone un nuevo máximo histórico al superar el dato 261.076 millones de euros correspondiente a mayo de 2007, según datos recopilados por Inverco.

Tras un período de cinco años de crecimiento continuado, los fondos de inversión nacionales han recuperado completamente el ajuste patrimonial correspondiente a la crisis. En el conjunto de 2017, el patrimonio de los fondos se ha incrementado en 27.429 millones de euros, lo que representa un alza del 11,7% con respecto al cierre del ejercicio precedente.

El 78% de este crecimiento se debe a nuevas suscripciones por parte de partícipes, mientras que el 22% restante tiene origen en la revalorización de los activos.

En el conjunto del año, los fondos globales han sido la categoría de mayor crecimiento (+70%), por delante de la renta variable internacional y la renta variable mixta (ambos con crecimientos próximos al 40% en un solo año), coincidiendo con un contexto de bajos tipos de interés.

CaixaBank AM ha sido la gestora de fondos que acumula un mayor patrimonio, con una cuota del 16,74% del volumen total de activos (44.996 millones de euros), por delante de Santander AM, con el 14,63% (38.452 millones), BBVA AM, con el 14,42% (37.908 millones), Sabadell AM, con el 6,25% (16.435 millones) y Bankia Fondos con el 5,8% (15.240 millones).

SUSCRIPCIONES

En el conjunto del ejercicio se han registrado suscripciones netas por importe de 21.410 millones de euros, lo que representa un alza del 55% respecto a las entradas netas acumuladas en 2016. De hecho, desde el mínimo patrimonial de diciembre de 2012, los fondos han captado 117.692 millones de euros procedentes de nuevos partícipes.

El número de cuentas de partícipes en fondos de inversión nacionales finalizó 2017 en 10,3 millones, tras experimentar un crecimiento del 24,8% en el año.

En cuanto a rentabilidad, los fondos de inversión cerraron el ejercicio en el 2,64%, por lo que acumulan seis años con una rentabilidad anual positiva. En 2016, la rentabilidad fue del 1,1%.La rentabilidad de la renta variable ha superado el 10% en todas sus categorías.

