Salgado admite que forzó la salida a bolsa de Bankia, pero niega cualquier tipo de presión para su colocación

No reconocieron la crisis, el sistema financiero, según ellos, estaba de primera, supongo que incluidas las Cajas que ellos mismos ( partidos y sindicatos.. ) gobernaban, levantaron calles y plazas que no lo necesitaban y lo llamaron Plan……, con rótulos bien grandes a mayor gloria de sus mentores, se gastaron dinero en todas las ocurrencias que les vinieron a la cabeza, proclamaron a bombo y platillo que éramos un ejemplo de país saneado para todos los que lo pasaban mal,……., y todo ello, cuando la crisis campaba por sus respetos, en una palabra, cualquier persona responsable con un mínimo sentido común habría actuado mejor que ellos, y luego quieren que los valoremos y los veamos como algo imprescindible, cuando lo mejor que podría pasar es que el número de políticos, asesores........ quedase reducido al mínimo, y su sueldo, tal y como ellos se llenan la boca, fuese proporcional a su efectividad, pero aquí nadie asume nada y cualquier metedura de pata después de un tiempo se convierte en una decisión obligada por las circunstancias, y ellos a lo suyo, no les afectan las crisis, que dejo un cargo pues otro mejor pagado me espera.



Y a que fin han montado este espectáculo?, al menos, espero que no hayan cobrado por esas comparecencias, aunque tal y como funciona el sistema será que sí.



Así que cuanto se ha gastado en este sainete? ( viajes, dietas, comidas, comparecencias……… ), país de pícaros y predicadores, no cambiaremos nunca.