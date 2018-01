330 43

Salgado apunta "aciertos y errores" en la gestión de la crisis pero defiende que "contribuimos a preservar el futuro de españa"

11/01/2018 - 10:12

MADRID, 11 (SERVIMEDIA)

Elena Salgado, vicepresidenta económica del Gobierno socialista entre 2009 y 2011, afirmó este jueves que el Ejecutivo del que formó parte tuvo que "enfrentar la crisis económica más grave de los últimos 70 años" y que lo hizo "con aciertos y también con errores".

En la comisión del Congreso de los Diputados que investiga la crisis financiera, explicó que las actuaciones del Gobierno tuvieron unos objetivos "prioritarios", entre los que se encontraban proteger a España de un 'rescate' que hubiera tenido unos "efectos desastrosos para la población" y habría "comprometido" el futuro de España.

Además, indicó que se buscó contener la repercusión de los efectos de la crisis financiera sobre la economía productiva y sobre el empleo, limitar el coste para el erario público de las ayudas a la banca y sostener los servicios públicos del Estado de bienestar.

"En parte lo logramos y en parte no", reconoció la exministra de Economía, debido a que las circunstancias "no pudieron ser más adversas". Así, aseguró que "sería insensato mostrar satisfacción", aunque agregó que desea "pensar que en alguna medida contribuimos a preservar el futuro de España y a paliar, que no evitar, el sufrimiento de los sectores más vulnerables" de la sociedad.

Salgado hizo un repaso a las medidas adoptadas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para afrontar la crisis, y defendió que las decisiones se tomaron siempre con la "firme determinación" de proteger las prestaciones sociales y, en concreto, "reforzar" las prestaciones por desempleo.

Además, quiso dejar claro que la estrategia fiscal adoptada por el Gobierno fue "consistente con las recomendaciones de los principales organismos internacionales".

En este sentido, señaló que si se no se quería recortar una "parte importante" del Estado del bienestar había que subir impuestos y por eso se elevó el IVA y el IRPF.

También, recordó, se aprobaron Presupuestos Generales del Estado "austeros", con la congelación de algunas partidas, y se redujo la inversión pública. A todo ello se unió la reforma de las pensiones y en el ámbito del sector financiero se abordó una reducción de la capacidad, el refuerzo de los recursos propios de las entidades y una mejora de la gobernanza con la reforma de las cajas de ahorros.

De esta manera, comentó que el Gobierno confiaba en que en 2010 se produciría una mejora económica, aunque tras el estadillo de la crisis de Grecia contagió a España y lastró las expectativas.

Salgado hizo referencia a la carta del entonces presidente de Banco Central Europeo (BCE), Jean Claude Trichet, en agosto de 2011, en el que se solicitaban una serie de medidas extraordinarias, lo que llevó al Gobierno a adoptar nuevas medidas como la reducción de gasto sanitario, el aumento de los pagos a cuenta en el Impuesto de Sociedades para las grandes empresas y la reforma del artículo 135 de la Constitución para garantizar la estabilidad presupuestaria. El Ejecutivo, por otra parte, pidió a Trichet que el BCE comprara deuda pública española en volumen "suficiente" para estabilizar los mercados.

En el ámbito financiero, se abordó también durante su etapa al frente del Ministerio de Economía la creación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) y la reforma del Fondo de Garantía de Depósitos. "Resulta impresionante la transformación que ha sufrido el sistema financiero español", dijo la exministra.

(SERVIMEDIA)

11-ENE-18

BPP/gja

PUBLICIDAD