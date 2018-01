330 43

Jiménez latorre dice que fue una "decisión deliberada" no pedir el 'rescate' total de la economía

10/01/2018 - 21:29

MADRID, 10 (SERVIMEDIA)

Fernando Jiménez Latorre, secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa entre 2011 y 2014, defendió este miércoles que el Gobierno "evitó el 'rescate' total de la economía" en 2012 y que fue una "decisión deliberada" optar por el programa de asistencia financiera.

En la comisión del Congreso de los Diputados que investiga la crisis financiera, aunque reconoció que "no sé si hubiera sido mejor", subrayó que "fue una decisión acertada" no pedir el rescate de toda la economía. "No sabemos lo que habría sucedido si se hubiese hecho", añadió.

En este sentido, aseguró que sólo el 'rescate' financiero permitió que se recuperara la confianza, empezara a fluir el crédito a la economía y comenzara la mejora de la actividad y el empleo.

El ex vicrepresidente económico y expresidente de Bankia Rodrigo Rato afirmó, ayer, durante su comparecencia en la misma comisión que el Gobierno de Mariano Rajoy intentó el rescate total pero sólo consiguió el financiero.

Respecto a la opinión de Rato de que las palabras del ministro de Economía, Luis de Guindos, al inicio de 2012 de que el sector financiero español necesitaba 60.000 millones afectaron a las acciones de los bancos y provocó salidas de depósitos, Jiménez Latorre aseguró que "es confundir la solución con el problema".

NACIONALIZACIÓN DE BANKIA

Por otra parte, Jiménez Latorre también señaló que hubo que nacionalizar Bankia dada su situación, que era algo que también había sugerido el Banco de España, y destacó que al frente de la entidad se puso a José Ignacio Goirigolzarri, un "gurú" del sector y "protagonista en el éxito" de BBVA. "Tenía el perfil idóneo de lo que es conocimiento del sector", comentó, para destacar su "gestión profesional" en Bankia.

