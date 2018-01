Moncloa pacta mejoras fiscales a cuatro autonomías tras negárselas a Cataluña

No tiene nada de extraño ni hay que buscarle tres pies al gato.



Básicamente, de las 4, dos tienen fueros propios (País Vasco y Navarra) y las otras dos comunidades son Insulares, por lo que tienen regimenes especificos.



A partir de clarificar eso, ahora que vengan los Indepes a seguir llorando y pataleando. Sus fueros fueron cancelados en 1714 como consecuencia de la guerra de secesión (ergo: NO tienen fuero especifico).



Al redactor, le sugeriría que no fuera tan tendencioso con lo que escribe, ya que echa gasolina innecesaria a un fuego.