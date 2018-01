330 43

Goirigolzarri responde a rato que la cuantía del 'rescate' a bankia la fijó la comisión europea

10/01/2018 - 20:15

MADRID, 10 (SERVIMEDIA)

El presidente de BANKIA (BKIA.MC ) José Ignacio Goirigolzarri, afirmó este miércoles que la cuantía de ayudas públicas que recibió la entidad en el marco de su 'rescate' fue fijada por la Comisión Europea y no por los gestores de la entidad.

A preguntas de los periodistas en el marco de un acto en Valencia, se pronunciaba así sobre la intervención del expresidente de Bankia Rodrigo Rato en el Congreso de los Diputados, quien aseguró que la nacionalización de Bankia fue una decisión política, que se inyectaron 19.000 millones en el banco a petición de Goirigolzarri y al margen del Banco de España.

"Me extraña que dijera eso", apuntó el presidente de Bankia, quien en todo caso quiso dejar claro "primero que no fueron 19.000 millones y segundo que no es una cifra que nosotros dimos, es una cifra que definió la Comisión Europea y se puede contrastar que es así".

Goirigolzarri señaló que la "gran mayoría" de la intervención de Rato pertenece a una pieza judicial y está "bajo análisis y definición judicial", por lo que prefería no hablar de esos temas. En cuanto a las palabras que le dedicó Rato a él, como la suerte que supone que pidas 19.000 millones y te los den, comentó que "la referencia que hizo de mí no sé cuál fue porque no he leído las referencias".

