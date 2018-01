330 43

Goirigolzarri defiende que la cifra de rescate no la dio Bankia sino que "la definió la Comisión Europea"

10/01/2018 - 18:44

El presidente de Bankia, José Ignacio Gorigolzarri, ha asegurado que la cifra de inyección de capital adicional que recibió la entidad no fue de 19.000 millones y no la dio ella, sino que "la definió la Comisión Europea". "Eso es así y se puede contrastar", ha aseverado.

VALENCIA, 10 (EUROPA PRESS)

Gorigolzarri se ha manifestado en estos términos en Valencia --antes de recibir el Premio al Directivo del Año del Colegio de Economistas-- a preguntas de los medios sobre las declaraciones realizadas este martes por el expresidente de Caja Madrid y de BANKIA (BKIA.MC ) Rodrigo Rato, durante la comisión en el Congreso que investiga la crisis, en las que cargó contra su sucesor por su decisión de solicitar al Estado 19.000 millones de euros, cantidad que calificó de "excesiva".

Al respecto, Gorigolzarri ha aseverado: "Me extraña que dijera eso, pero lo de los 19.000 millones de euros de los que habla, primero no fueron 19.000 millones y, segundo, no es una cifra que Bankia dio, es una cifra que definió la Comisión Europea".

En cualquier caso, ha recalcado que no tiene "ni idea de cuáles fueron las declaraciones referidas a él" en la intervención de Rato.

Además, ha hecho notar que "la gran mayoría de declaraciones y comentarios de Rato pertenecen a una pieza judicial" y, por tanto, están "bajo análisis y definición judicial". "Siempre ha sido y sigue siendo nuestra estrategia que nosotros no hablamos. Mantenemos esa estrategia", ha zanjado.

