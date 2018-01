330 43

Goirigolzarri: el impuesto a la banca para pensiones es un tema "complejo" que requiere una "solución global"

10/01/2018 - 18:29

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha asegurado sobre la propuesta del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de crear un impuesto a la banca para ayudar a costear el gasto en pensiones que este es un tema "muy complejo" al que hay que dar "una solución global".

VALENCIA, 10 (EUROPA PRESS)

"Creo que el de las pensiones es un tema muy complejo, hay que darle una solución global", ha manifestado Goirigolzarri en declaraciones a los medios de comunicación antes de recibir en Valencia el Premio al Directivo del Año del Colegio de Economistas.

Interrogado por la propuesta anunciada por Pedro Sánchez, Goirigolzarri ha aseverado: "Solo he visto los titulares de los periódicos y, por lo tanto, no me quiero pronunciar hasta saber cuál es realmente la propuesta en profundidad". "Prefiero ser prudente", ha incidido.

El secretario general de los socialistas anunció la voluntad de su partido de crear dos nuevos impuestos para ayudar a costear el gasto en pensiones, uno que gravaría las transacciones financieras y otro que se aplicaría a la banca que, tras ser rescatada con dinero público durante la crisis, ahora debe contribuir a sostener el sistema público de pensiones, explicó.

