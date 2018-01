330 43

Intensa Sanpaolo negocia la venta de su cartera de préstamos dudosos a Intrum Justitia

10/01/2018 - 18:05

La entidad italiana Intesa Sanpolo ha confirmado que está considerando la venta de su negocio de gestión de préstamos dudosos (NPL, por sus siglas en inglés), como parte de un plan de reestructuración del negocio que se dará a conocer en las próximas semanas.

MILÁN, 10 (EUROPA PRESS)

"En referencia a las recientes noticias aparecidas en la prensa, Intesa SANPAOLO (SPI.IT )comunica que el banco está considerando varias opciones estratégicas, entre las que se incluye la venta de su negocio de gestión de NPL, que comprende la cartera de préstamos morosos, y que se enmarca dentro del Plan de Negocio", ha informado en un comunicado.

No obstante, esta opción no afectará a sus planes de pago de dividendos. "Dicha opción no modifica el compromiso de Intesa Sanpaolo de distribuir un dividendo en efectivo por 3.400 millones de euros, que se confirma", ha añadido la entidad.

De su lado, la gestora de créditos y cobros Intrum Justitia, sin que la entidad italiana se haya pronunciado al respecto, ha asegurado que se encuentra en una etapa inicial de diálogo para la adquisición de la plataforma de gestión y cartera de NPLs de Intesa Sanpaolo.

"Estas conversaciones se encuentran en una etapa inicial y no se darán a conocer más detalles al respecto", ha aseverado Intrum, al tiempo que ha explicado que el nivel de actividad en el mercado de préstamos problemáticos es actualmente "elevado" y, por tanto, tales conversaciones deben considerarse como parte del negocio "cotidiano" de Intrum.

PUBLICIDAD