Nadal dice que hay "alineación total" de Gobierno y sindicatos contra el cierre injustificado de centrales

10/01/2018 - 15:56

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha asegurado que existe una "alineación total" entre los sindicatos de la minería y el Gobierno en evitar el cierre de las centrales térmicas en España, "sobre todo si no es por una causa justificada".

En declaraciones a la prensa en el marco del foro 'Spain Investors Day', Nadal valoró muy positivamente la reunión mantenida este miércoles en la sede del ministerio con el conjunto de la industria.

A este respecto, el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital defendió la tesis del Gobierno de que si una central no pierde dinero "debe seguir funcionando", algo compartido por los sindicatos.

Así, subrayó que ha pedido a los sindicatos con los que el Ministerio se ha reunido hoy que "trasladen esa misma postura a otros grupos parlamentarios, muchos de los cuales no quieren que se use el carbón para generar electricidad, así como a "todos los sectores empresariales concernidos, no sólo al energético, sino también al industrial".

AUMENTO DE LOS COSTES ENERGÉTICOS SON PÉRDIDA DE EMPLEOS.

A este respecto, advirtió que todas las empresas deben ser conscientes de que si la política energética no es correcta se producirá un aumento de los costes energéticos, que "son pérdida de puestos de trabajo industriales".

En lo que se refiere a la sentencia de final de año del Tribunal Constitucional que anula parcialmente el medio utilizado para indemnizar a Escal por el cierre del almacén de gas Castor, Nadal indicó que el Gobierno está estudiando las implicaciones qué tendría para el sistema gasístico, ya que la notificación llegó recientemente.

El titular de Energía reconoció que es "complicado" ver qué efectos tiene la decisión judicial ya que valida casi la totalidad del decreto ley, aunque anula "el acto formal de un artículo en concreto".

