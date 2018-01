330 43

(Ampl) Solbes defiende que su críticas al 'boom' inmobiliario cayeron "en saco roto"

10/01/2018 - 15:33

Defiende que la burbuja no se puede atribuir a Zapatero

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El exministro de Economía y Hacienda Pedro Solbes ha defendido que durante la primera legislatura en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero sus críticas al 'boom' inmobiliario cayeron "en saco roto".

"La limitación a la mitad de la ayuda para la compra de vivienda o mis criticas públicas sobre viviendas iniciadas o lo inadecuado de las hipotecas a 40 años cayeron en saco roto", ha espetado Solbes durante su comparecencia en la comisión parlamentaria que investiga la crisis financiera, la quiebra de las cajas de ahorro y el rescate.

En opinión de Solbes, en 2004, cuando se iniciaron 800.000 viviendas frente a una necesidad estimada de 450.000, los operadores del sector financiero consideraban que era "más importante" mejorar su posición frente a los competidores, es decir, "que la fiesta no terminase".

Solbes ha criticado que la LORCA ampliaba las capacidades de las cajas de ahorros para salir de su negocio tradicional, lo que permite entender el crecimiento del crédito en el sector de la construcción e iniciar más viviendas de las necesarias.

En este sentido, ha reconocido que las medidas aplicadas por el Ministerio para ampliar el acceso a la vivienda no resultaron lo suficientemente eficaces para afectar a la evolución de su precio.

LA BURBUJA ALCANZÓ SU PUNTO MÁXIMO EN 2006

En cualquier caso, Solbes ha sostenido que no se puede atribuir la burbuja a Zapatero, pues, a su parecer, esta alcanzó su punto máximo en 2006, tan solo año y medio después de la entrada de los socialistas en el Gobierno. "A nosotros nos toca el final de este periodo de crecimiento en el sector de la construcción", ha señalado.

Solbes "duda" de que el Gobierno pudiese imponer medidas a las entidades financieras para limitar la construcción por norma estatal. "¿Si tenían recursos externos podíamos decirles (a las entidades) que no los invirtieran?", ha cuestionado el exministro, que asegura que era "muy difícil" para los bancos no financiar la construcción, pues su negocio se dirige a dónde existía demanda.

"No se me ocurre cómo haber podido frenar la inversión en vivienda, el instrumento fundamental para que no haya estímulo del crédito era subir los tipos de interés", ha aseverado el exministro, que considera que sin la crisis de liquidez, el ajuste en el sector inmobiliario hubiera sido "suave".

CASO MARTINSA

Durante su comparecencia, el exministro de economía también se ha referido a la quiebra de Martinsa Fadesa, que califica como el típico caso de un emprendedor "que va demasiado lejos con su capacidad".

Solbes ha defendido que rescatar a la constructora Martinsa Fadesa "no era razonable" al entender que el "error" de un constructor no se debe pagar con recursos públicos. "Fueron demasiado lejos, todos miraron hacia su propio negocio privado y nadie al negocio en su conjunto", ha criticado.

No obstante, sí que ha reconocido que la decisión de no conceder recursos públicos a Martinsa Fadesa desencadenó "cierto temor" de que el Gobierno no iba a rescatar a las empresas.

"SI EL BANCO DE ESPAÑA IBA MÁS LEJOS TROPEZABA CON LA LEGISLACIÓN"

En cuanto a la gestión del Banco de España, Solbes comparte las advertencias emitidas por el organismo en los año de la burbuja, cuando en banco central avisó "reiteradamente" de los riesgos de la exuberancia en el mercado de la vivienda y efectuó "numerosas" recomendaciones, observaciones y requerimientos formales a las entidades financieras.

Así, el exvicepresidente económico del Gobierno ha subrayado que ir más allá de estas medidas "tropezaba con el necesario respeto de la legislación" y de la opinión de la Unión Europea (UE).

En este punto, ha reconocido que la aplicación de medidas como los vehículos de inversión estructurada o las provisiones contracíclicas, a las que se oponían desde Bruselas, desalentaron en crecimiento del crédito en España, si bien ha admitido que "no lo suficiente".

En cuanto a la polémica carta remitida en 2006 por los inspectores del Banco de España al exministro, Solbes ha dicho que la opinión que reflejaban en el documento no era "tan distinta" de la del propio supervisor. Para el exministro, el informe "apretaba las tuercas" a la opinión del Banco de España.

Este informe, alertaba de la existencia de "motivos suficientes para la preocupación" y el riesgo de que los errores del sistema financiero "acabarían siendo transferidos a la sociedad en conjunto".

EDUCACIÓN FINANCIERA

En su diagnóstico del 'boom' inmobiliario, a parte de la actividad de entidades financieras y constructoras, Solbes también ha apuntado que en España los inversores carecen de formación financiera, lo que provoca que solo se invierta en vivienda, dejando de lado otros productos.

El exministro aprecia que en España en los años previos a la crisis se actúo por imitación. "Si a alguien le va bien con algo lo repetimos", ha precisado. Además, ha indicado que en España existe la "falsa impresión" de que con la inversión en vivienda "no se pierde dinero". "Esta afirmación no es cierta", ha asegurado.

Solbes, asimismo, ha incidido en que el auge inmobiliario se agravó por una serie de factores que impulsaron la inversión inmobilaria como el auge de la inmigración y los cambios tecnológicos del momento, entre los que ha destacado la mayor facilidad de desplazamiento con las aerolíneas 'low cost' y las facilidades para trabajar a distancia, lo que facilitó la compra de segundas residencias.

