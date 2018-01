Berkshire Hathaway avanza el plan de sucesión de Buffett y nombra dos nuevos vicepresidentes

Se muestra negativo con las criptomonedas: "Tendrán un mal final"

Warren Buffett da un paso más en la preparación de su sucesión.

El consejo de administración de Berkshire Hathaway ha decidido ampliar su composición hasta 14 miembros, permitiendo así la incorporación de Gregory E. Abel y Ajit Jain, que fueron también designados vicepresidentes de la entidad dirigida por Warren Buffett.

Tras esta decisión, Warren Buffett (87 años), presidente y consejero delegado, y Charles T. Munger (94 años), vicepresidente de Berkshire Hathaway, continuarán en sus respectivos puestos, incluyendo la responsabilidad sobre las decisiones significativas de asignación de recursos y las actividades de inversión, precisó la compañía.

Desde el vehículo inversor siempre han defendido que están preparados en el caso de que su presidente renunciase al cargo o sufriese algún percance, quedase incapacitado o falleciese.

Trayectoria

Gregory E. Abel ha sido nombrado vicepresidente de Berkshire Hathaway con responsabilidad sobre las operaciones comerciales fuera del mercado de seguros, mientras Ajit Jain será vicepresidente con responsabilidad sobre las operaciones del negoicio asegurador.

Abel se incorporó a Berkshire Hathaway Energy en 1992 y actualmente es presidente y consejero delegado de la sociedad, mientras Jain empezó su trayectoria en Berkshire Hathaway Insurance Group en 1986 y en la actualidad es vicepresidente ejecutivo de la Compañía Nacional de Indemnizaciones, con responsabilidad sobre todas las principales operaciones de reaseguro de Berkshire.

Las criptomonedas "tendrán un mal final"

Buffett ha afirmado que las criptomonedas "tendrán un mal final", aunque no sabe ni cómo ni cuándo sucederá, añadiendo que no ha invertido en ellas ni se plantea hacerlo. "Puedo decir casi con toda certeza que tendrán un mal final", vaticinó el inversor a la cadena CNBC.

"Cuándo ocurra o cómo, no lo sé", añadió Buffett, asegurando que su firma de inversión "no posee ninguna (criptomoneda) ni nunca ha mantenido ninguna posición en ellas". "Me meto en suficientes problemas con cosas sobre las que pienso que sé algo. ¿Por qué debería ponerme largo o corto en algo sobre lo que no sé nada?", apostilló.

