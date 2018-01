El Tribunal Constitucional anula el decreto de ayuda de 426 euros a parados de larga duración

Puede estar satisfecho el gobierno vasco, por haberse cargado la mínima ayuda de los parados de larga duración, no solo de los vascos sino en toda España. También esos jueces por su extraño razonamiento jurídico, ante el supuesto problema competencial del gobierno central en una comunidad autonomía ¡optan por anular la Ley en todas!.



Debe ser que todos ellos veían peligrar sus sueldos públicos de 100.000€ y otros privilegios por esos 424€. Da igual que los parados de larga duración lo necesiten muchísimo más que ellos, parece que no se trata de justicia social sino de defender los privilegios de casta. No solo no hacen nada por la gente, aplastan y hunden más todavía