330 43

Economía.- Solbes: "No me parecía ir a las elecciones con la palabra 'crisis' cuando no era totalmente evidente"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El que fuera vicepresidente económico durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero entre 2004 y 2009, Pedro Solbes, ha dicho que no era partidario de "ir a las elecciones con la palabra 'crisis' cuando no era totalmente evidente".

Preguntado por la portavoz del PNV en la comisión que investiga en el Congreso la crisis financiera, Solbes ha dicho que el debate sobre si se usaba esa palabra "duró dos meses".

Sin embargo, ha señalado que tanto él en el Congreso, como el expresidente Zapatero en un encuentro con empresarios, se refirieron a las dificultades económicas a las que se enfrentaba el país como "crisis".

Aun así, ha reconocido que inicialmente optaron por referirse a la misma como "desaceleración rápida de la economía", particularmente de cara a las elecciones generales de 2008, que darían la reelección a Zapatero frente al PP, liderado por Mariano Rajoy.

"No me parecía (adecuado) ir a las elecciones con la palabra crisis, que era algo que todavía no era totalmente evidente", se ha escudado Solbes, que cree que "era un tema que había que tratar con un cierto cuidado".

En su defensa, Solbes irónicamente ha cuestionado que cómo es posible que el Banco Central Europeo (BCE), con Jean Claude Trichet al frente, decidiese subir los tipos de interés en julio de 2008, justo antes de la quiebra de Lehman Brothers, si la crisis que se acercaba estaba "tan clara".

PUBLICIDAD